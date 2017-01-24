Владимир Крупин ушел с поста генерального директора ФК «Ростов»
Генеральный директор ОАО «Футбольный клуб «Ростов» Владимир Крупин покидает свой пост, сообщается на сайте клуба.
Исполняющим обязанности генерального директора назначен начальник билетного отдела клуба Роман Ткаченко.
59-летний Владимир Крупин стал генеральный директором «Ростова» в 2016 году. До этого он работал первым заместителем генерального директора ОАО «Региональная корпорация развития» — председателем совета директоров ОАО «Донэнерго».
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