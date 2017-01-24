Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28530301/
24 января 2017, 11:14 | Футбол | ИА Татар-информ

Бывший форвард «Ювентуса» и «Манчестер Сити» может перейти в «Рубин»

(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Болгарский нападающий Валерий Божинов, выступавший за «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Фиорентину», может стать игроком казанского «Рубина». Об этом сообщил журналист Артур Каратай в своем Twitter.

По словам Каратая, в Казань Божинова сватают сербские агенты. Также возможен переход болгарина в футбольный клуб «Уфа».

В настоящее время Божинов является игроком сербского «Партизана».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Проверки Роспотребнадзора по РТ выявляют нарушения в 97 процентах случаев

Татспиртпром потратит более 16 млн рублей на продвижение водки «Тундра»

В Сармановском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля