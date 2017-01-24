Бывший форвард «Ювентуса» и «Манчестер Сити» может перейти в «Рубин»
(Казань, 24 января, «Татар-информ»). Болгарский нападающий Валерий Божинов, выступавший за «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Фиорентину», может стать игроком казанского «Рубина». Об этом сообщил журналист Артур Каратай в своем Twitter.
По словам Каратая, в Казань Божинова сватают сербские агенты. Также возможен переход болгарина в футбольный клуб «Уфа».
В настоящее время Божинов является игроком сербского «Партизана».
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