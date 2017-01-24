«Урал» вновь заподозрили в договорном матче

Честность поражения екатеринбургского «Урала» румынской «Астре» на тренировочных сборах поставили под сомнение. Свои выводы озвучила организация Federbet, специализирующаяся на выявлении таких поединков, передает «Уралинформбюро».

По наблюдениям специалистов, по ходу матча букмекерские коэффициенты на победу румынского клуба заметно росли. Причем ставки были акцентированы на то, что в воротах «Урала» побывают не менее 4 мячей. Екатеринбуржцы в итоге уступили со счетом 2:4.

«Как мы видим, все сложилось так, как и обещали. Магия или что-то иное?», — задаются вопросом специалисты Federbet.

«Мы уже устали обращать внимание на заявления букмекеров! С их слов, мы сливаем товарищеские игры? Пусть говорят, что хотят. Могут даже не принимать ставки на матчи с участием “Урала” — мы только счастливы будем! Если говорить серьезно, то сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе “Астры”, которые произошли уже по ходу игры — там тренер полностью состав поменял. В любом случае “Урал” здесь абсолютно ни при чем, и в матче с “Астрой” команда выполняла конкретную задачу — подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ», — пояснил порталу Чемпионат.com пресс-атташе «шмелей» Никита Медведевских.

Следует отметить, что под подозрение Federbet попал также матч самарских «Крыльев Советов», которыми руководит экс-наставник «Урала» Вадим Скрипченко. 20 января на сборе в Турции волжане разошлись миром (2:2) с румынским «Пандурием». Борцы с «договорняками» отмечают, что по мере того, как по ходу поединка росли ставки на количество забитых мячей, рефери назначил весьма спорные пенальти и штрафной удар, а итоговый счет совпал с популярным букмекерским вариантом.

Осенью 2016 года в российском футболе разразился скандал с участием «Урала», возглавляемого тогда Скрипченко. 30 октября «шмели» дома уступили грозненскому «Тереку» со счетом 1:4. Резкий скачок коэффициентов на победу гостей по ходу встречи, а также нелепые ошибки некоторых футболистов екатеринбургского клуба поставили под сомнение честность игры. Впрочем, экспертная комиссия РФПЛ не углядела в матче признаков «договорняка».