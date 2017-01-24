Российский футбол: денег нет, но вы держитесь

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Тезисы письма футболистов «Кубани» таковы:

— деньги не платят более полугода;

— есть семьи, которые необходимо кормить;

— клубом даны обещания, но они не выполняются;

— необходимо найти виновных и привлечь к ответственности;

— подадим в Палату по разрешению споров и разорвем контракты.

По запросу «футболисты написали письмо» мне выдали клубы: «Томь», «Мордовия», «Шинник», «Орел»… Игроки «Волги» писали дважды.

Удивительно: у лиг в целом, команд и футболистов есть все инструменты для профессионального непубличного разбирательства. Не по понятиям, но по регламентным нормам: есть Палата по разрешению споров, комитет по статусу и трансферам, два или даже три профсоюза.

Есть, в конце концов, институт посредников, которые могли бы законными способами получить у должника деньги — несколько юридических контор, хорошо зарекомендовавших себя на футбольном рынке. По сути, это блестящие коллекторы, которые умело выкручивают руки клубам.

Но не работает схема, не замыкаются контакты и не горит лампочка огоньком, как она не работала и не горела ранее у самого РФС в ту пору, когда по полгода не платили Капелло. А если терпел сам Дон Фабио, которому, казалось бы, не перечисли гонорар — и со стыда сгоришь, и ФИФА в порошок сотрет, терпит, то почему не могут подождать Гай, Стажила и Якуба? Эти футболисты не знали, в какой клуб идут?

Геннадий Сергеевич Орлов с цитатой из январского интервью «СЭ» вам в помощь: «Возьмите историю ФК “Кубань”. За 10 лет сколько там тренеров поменяли? Сколько игроков прошло через команду? Слушайте, ну это же откровенные жулики, которые зарабатывали на этом клубе. Разве это не так?».

Возникает предположение, почему схема не работает. Неужели все в доле? Поставим пока знак вопроса. Не усомнимся в одном. Денег в стране стало значительно меньше, гражданам, не только футболистам, дано пожелание держаться.

Российский футбол, по сути, остался советским по финансовым потокам. Успешные и частные клуба — словно исключения, подтверждающие правило.

Государство через бюджеты и госкомпании вложило в футбол огромные средства, но из-за отсутствия системы повысилось благосостояние не футбола в целом, а узкой группы лиц, трудящихся в нем. Игра, прирученная государством, живет не с народом. Не по средствам. Но раз приручили — значит, в ответе. Можно и дальше тянуть эту лямку, управлять в ручном режиме и реагировать на письма.

А можно вспомнить «Заветы Валеры».

— Зарплаты надо снижать, — сказал как-то мне в интервью Валерий Карпин, в начале своей управленческой карьеры в «Спартаке». Карпин злился оттого, что бороться приходится с государственными монстрами, и не мог понять, почему эта футбольное «зималето» мало кого удивляет.

— Зарплаты надо снижать, — повторил Карпин, уже уходя из «Спартака».

Мысль разовьем. Футболисты знали репутацию «Кубани»? Конкуренцию по количеству кадровых революций может составить «Динамо», которое, полагаю, нас еще этой зимой удивит.

Если вы в курсе, что там, в «Кубани», и раньше были перебои с зарплатой, но подписываетесь на очень хороший оклад (кстати, интересно, соблюдается ли в клубе потолок зарплат, принятый в ФНЛ — 300 тысяч рублей?), потом не жалуйтесь.

Если средний игрок уровня РФПЛ зарабатывает около 800 тысяч-миллиона рублей в месяц (цитирую главу лиги Сергея Прядкина), но не получает их вовремя, не жалуйтесь.

Все это входит в стоимость контракта. Как и то, что клубы с Юга России, у которых футболистам не платят по семь месяцев, проводят сборы в Турции. «Кубань» сейчас именно там.

Не понимают люди футболистов, не вышибает слезу по непростой игроцкой доле из нашего народа, подкованного программами про вечеринку Мамаева и Кокорина, насмотревшегося в соцсетях фотографий мастеров с курортов.

Страшно далеки мастера от народа. И нет к ним жалости.