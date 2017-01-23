Наталья Авдонченко: Готова возглавить судейский комитет. Но вряд ли возглавлю

— Разговор со мной был, — признает Авдонченко. — Я готова. Но если исходить из наших реалий, думаю, вряд ли займу этот пост.

— Так можно говорить, только если знаете конкурентов.

— Могу лишь догадываться. С улицы на такие посты не берут, правильно? Слышала про Андрея Бутенко, его еще Николай Левников предлагал, который теперь работает в Казахстане. Могут обратиться к Юрию Баскакову, он сегодня свободен. Ну, и все, наверное. Я бы хотела видеть в числе кандидатов Валентина Иванова, но он вряд ли согласится. Еще у Сергея Зуева огромный опыт, очень интеллигентный человек. Председатель судейского комитета — это ведь не та должность, где каждодневная война. Прежде всего, это развитие судейства, программы, перспектива, работа с молодежью, таланты и наставники, инспекторы, инструкторы… Законотворчество — как в Думе. Вносятся на рассмотрение проекты. Правда, не всегда принимаются. Потому что есть еще департамент судейства и инспектирования (ДСИ), возглавляемый Андреем Будогосским.

— Как раз хотел спросить: влияние комитета на российское судейство в последние годы представлялось меньшим, чем влияние департамента. Согласны?

— Вы правы. Комитет лишь утверждает списки арбитров, но формируют их регионы, а визирует ДСИ. Конечно, Левников с Ивановым обговаривали отдельные кандидатуры. Были и споры, порой горячие. Когда точно было известно, что тот или иной судья не тянет, а его очень хотят видеть наверху. Впрочем, по тем, кого направляли сверху вниз, тоже спорили. Желание достичь единой трактовки и понимания — это нормально.

— Вас пригласили на бюро исполкома?

— Честно говоря, вы меня в тупик поставили своим звонком. Была в понедельник в РФС — никто не предупреждал, ничего не сказал. Хотя тема возникла еще до Нового года, когда Левников сообщил об уходе в федерацию Казахстана.

— Еще Александр Гвардис у вас в конкурентах, говорят.

— Сашу знаю как коллегу. Нормальный культурный парень. Был членом исполкома, арбитром ФИФА, хоть и не столь уровневым, как Левников или Баскаков. Я как раз за то, чтобы давали дорогу хоть и молодым, но уже не зеленым. Накопился приличный опыт, — кто, если не мы, должны прийти на смену старшему поколению? Тем более если есть желание.

— Чем еще заняты, кроме членства в исполкоме?

— Инспектор ФИФА и УЕФА. Отработала на финальных турнирах двух женских чемпионатов Европы U-17. Раз-два в месяц получаю назначения на международные матчи, в прошлом году доверили женский полуфинал Лиги чемпионов «Лион» — «ПСЖ». Инспектирую и в России, более того, курирую женcкое судейство и инспектирование в РФС. Руковожу комитетом женского футбола. Преподаю в Московском межрегиональном центре по подготовке арбитров и инспекторов, его возглавляет Валентин Иванов. Нагрузка большая.

— В силах ли любой судейский руководитель заметно повлиять на систему судейства в стране, которая складывалась десятилетиями? И нужны ли перемены, по-вашему?

— На систему подготовки судей влиять точно надо. В России аккредитации имеют 49 школ. Но полноценно они вряд ли работают, если честно. Да, есть сильные регионы — Москва, Санкт-Петербург, юг страны. Что касается глубинки, где в основном мини-футбол в залах, — там есть вопросы. Региональные центры должны получать помощь от РФС или спонсора, ведь люди работают там бесплатно. Я вот преподаю, допустим, — ничего не получаю. А судью молодого и одеть надо, и практикой обеспечить….

— Зачем же преподаете, если не платят?

— Люблю свою профессию. Платное обучение только в двух центрах — Андрея Будогосского и Николая Левникова. А у нас в период обучения преподаватели получают назначения на матчи 4-го дивизиона КФК. Вот за них платят. За преподавание я и сама никогда не попрошу деньги. Это общественная работа, по итогам которой рекомендуют потом на матчи чемпионата России, выдают экипировку. Будете сидеть дома, кушать бутерброды, не жить этой атмосферой, — не получите рекомендаций. В Европе, кстати, инспекторам и резервным арбитрам тоже ничего не платят, кроме суточных. На любых матчах.

— Всегда ли из низов пробиваются сильнейшие судьи, на ваш взгляд? Или могут вмешаться какие-то другие критерии?

— Скажу про Москву, потому что это мой регион, я его знаю. В Москве — сильнейшие. Но ДСИ может какого-то арбитра и «завернуть», если не устраивает. Иванов четко говорил: такой-то судья мне не нужен, он не готов, хотя Москва считала иначе. Во втором дивизионе сложнее: там намного меньше команд, чем раньше. Арбитров достаточное число, а назначений они получают мало, иной раз — матч в полтора-два месяца. Зарекомендовать себя в таких условиях очень сложно, поэтому все стремятся попасть в ФНЛ. Суровый отбор, не у каждого хватает терпения пройти.

P.S.. Вот как в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Артемом Локаловым отреагировал на свое возможное назначение другой кандидат на пост главы судейского комитета Андрей Бутенко: «О том, что вхожу в список кандидатур, узнал от вас. Единственное, что могу сказать: руководители РФС выберут достойного».