Футболисты «Кубани» пожаловались Мутко на задержки зарплаты и пригрозили расторгнуть контракты

В письме, подписанном 26 игроками, отмечается, что игроки «Кубани» «вынуждены обратиться в связи с плачевным финансовым состоянием клуба».

«Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края как акционер футбольного клуба “Кубань” явно не справляется со своими обязанностями и не может обеспечить финансирование на должном уровне, а инвестор, который мог бы помочь решить клубу финансовые проблемы, до сих пор не найден», — цитирует текст письма «Матч ТВ».

Футболисты заявили, что не получают зарплату более семи месяцев, а премиальные — более 10.

«В случае, если финансовые проблемы футбольного клуба “Кубань” не будут решены в ближайшее время, мы вынуждены будем приостановить свою работу, отказавшись от участия в тренировках и матчах команды. Более того, многие из нас готовы пойти на крайнюю меру — расторгнуть трудовые договоры с клубом и обратиться с жалобами в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза», — заключили игроки клуба.

Полузащитник «Кубани» Игорь Жураховский рассказал агентству ТАСС, что уже обратился в Палату по разрешению споров с целью расторгнуть контракт.

«И остальные, насколько я знаю, намерены поступить также. Пока не знаю, поеду ли на второй сбор команды в связи с ситуацией», — отметил он.

Как сообщали Юга.ру, общая сумма долгов ФК «Кубань» составляет около миллиарда рублей. Ранее появлялась информация, что новый инвестор клуба — бизнесмен и кинопродюсер Мишель Литвак планировал постепенно погашать долги. Эту информацию подтверждали и в клубе.