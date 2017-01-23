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https://sport.mail.ru/news/football/28519601/
23 января 2017, 13:10 | Футбол | Чемпионат.com

«Бриз» стартовал с уверенной победы в Зимнем кубке НФЛ

С уверенной победы со счетом 5:2 над «Каитом» стартовал «Бриз» в Зимнем кубке НФЛ.

Уже после первого тайма преимущество «Бриза» составляло два мяча, и во втором отрезке игры «Каит» так и не смог догнать соперника. Хет-триком в матче отметился Алексей Кулагин, ещё дважды отличился Александр Бастрыкин. У «Каита» голы забили Роман Абдуллаев и Евгений Ветров.

Во втором матче второго тура лидер московского турнира «Заречье» сыграл вничью 2:2 с командой «Инженерные войска России». В этой встрече отличились Николай Колобаев — дважды («Заречье»), Михаил Аверин, Павел Черняк (оба — «Инженерные войска России»).

Матчи 3-го тура пройдут 26 января. В этот день встречаются: Заречье — Нора-Недвижимость (19:00) и «Бриз» — «Ветераны МГУ» (20:00).
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