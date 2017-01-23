«Бриз» стартовал с уверенной победы в Зимнем кубке НФЛ
С уверенной победы со счетом 5:2 над «Каитом» стартовал «Бриз» в Зимнем кубке НФЛ.
Уже после первого тайма преимущество «Бриза» составляло два мяча, и во втором отрезке игры «Каит» так и не смог догнать соперника.
Во втором матче второго тура лидер московского турнира «Заречье» сыграл вничью 2:2 с командой «Инженерные войска России». В этой встрече отличились Николай Колобаев — дважды («Заречье»), Михаил Аверин, Павел Черняк (оба — «Инженерные войска России»).
Матчи 3-го тура пройдут 26 января. В этот день встречаются: Заречье —
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