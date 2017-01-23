«Урал» заработает 4,5 миллиона на уходе Скрипченко
РФС встал на сторону клуба.
Неустойку в 3 месячных оклада ФК потребовал после того, как белорусский специалист возглавил самарские «Крылья Советов». На момент увольнения Скрипченко заявлял, что планирует отдохнуть от тренерской деятельности, но уже через пару дней отправился в Поволжье.
При этом встречные требования белоруса о выплате задолженности по зарплате были оставлены без рассмотрения.
Между тем даже в Самаре Вадима Скрипченко «преследует» странный матч возглавляемого им тогда «Урала» против грозненского «Терека». По данным СМИ, в конце прошлой недели
Скандальный матч прошел 30 октября 2016 года в Екатеринбурге. Хозяева потерпели крупное поражение (1:4), при этом в перерыве игры ставки на победу грозненцев резко скакнули вверх. После этой встречи белорус покинул «Урал».
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