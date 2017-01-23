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23 января 2017, 11:54 | Футбол | ИА УралИнформБюро

«Урал» заработает 4,5 миллиона на уходе Скрипченко

РФС встал на сторону клуба.

Экс-наставник «Урала» Вадим Скрипченко должен выплатить екатеринбургскому клубу 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта без уважительных причин. Такое решение приняла палата по разрешению споров РФС, передает «Уралинформбюро».

Неустойку в 3 месячных оклада ФК потребовал после того, как белорусский специалист возглавил самарские «Крылья Советов». На момент увольнения Скрипченко заявлял, что планирует отдохнуть от тренерской деятельности, но уже через пару дней отправился в Поволжье.

При этом встречные требования белоруса о выплате задолженности по зарплате были оставлены без рассмотрения.

Между тем даже в Самаре Вадима Скрипченко «преследует» странный матч возглавляемого им тогда «Урала» против грозненского «Терека». По данным СМИ, в конце прошлой недели экс-наставник «шмелей» по этому поводу был вызван на допрос в полицию. Однако он уведомил, что не сможет туда явиться раньше февраля, поскольку находится на сборах с командой.

Скандальный матч прошел 30 октября 2016 года в Екатеринбурге. Хозяева потерпели крупное поражение (1:4), при этом в перерыве игры ставки на победу грозненцев резко скакнули вверх. После этой встречи белорус покинул «Урал».
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