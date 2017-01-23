«Урал» обыграл лидера первенства Румынии

Екатеринбургский «Урал» одержал первую победу в 2017 году. На учебно-тренировочном сборе, проходящем на Кипре, «шмели» 22 января взяли верх над «Вииторулом» — лидером чемпионата Румынии, передает «Уралинформбюро».

«Урал» вышел на матч практически оптимальным составом, но сразу с тремя новичками. Один из них, болгарский полузащитник Николай Димитров, оказался автором единственного гола в матче.

Следует отметить, что в этот же день «шмели» встречались с другим румынским клубом — действующим чемпионом страны «Астрой». Этот поединок завершился поражением екатеринбургских футболистов со счетом 2:4. Голами в составе «Урала» отметились Александр Павленко и Владимир Хозин.