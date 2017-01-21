Виталий Мутко: Работаем с душой и открытым сердцем

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«В СТРАНЕ БОЛЕЕ 2,5 МЛН людей ИГРАЮТ В ФУТБОЛ»

— 19 января РФС исполняется 105 лет. Это огромный срок. Какие вехи в истории отечественного футбола вы считаете наиболее значимыми?

— Футбол в России прошел колоссальный путь — от кружков любителей спорта, которые были созданы в Петербурге в конце 19 века, до самого популярного вида спорта в наши дни. Сегодня более 2,5 миллиона людей в стране играют в футбол. Набирают популярность мини-футбол, игры «пять на пять», «семь на семь», серьезно развиваются пляжный и женский футбол.

За более чем вековую историю отечественного футбола произошло немало ярких событий. В 1956 году сборная СССР завоевала золотые медали на Олимпиаде, в 1960-м стала победителем на первом в истории Кубке Европы. Еще через 4 года сборная СССР стала на первенстве континента второй. Мы гордимся теми, кто был причастен к потрясающим победам. Это Лев Яшин, Никита Симонян, Игорь Нетто, Валентин Иванов, Анатолий Исаев, Анатолий Ильин, Алексей Парамонов, Виктор Понедельник и многие другие. РФС постоянно отмечает значимость тех успехов, чествует ветеранов.

— РФС организует много турниров для юных футболистов. Несколько поколений талантливых игроков выросли на «Кожаном мяче», Мемориале Валентина Гранаткина. Какие еще условия создаются для воспитания будущих звезд?

— Развитие детско-юношеского и массового футбола — одно из приоритетных направлений в работе РФС. «Кожаный мяч» был создан в 1964 году по инициативе Льва Яшина и сегодня он собирает от 450 тысяч детей по всей стране. Помимо этого, при поддержке РФС каждый год проводятся турниры среди детских домов, детских спортивных школ, организуются любительские соревнования. В рамках комплексной системы подготовки молодого поколения футболистов в нашей стране сегодня работают около 1500 школ, спецклассов, отделений и секций. В этой системе — 412 тысяч детей!

В 2016 году стартовала программа «Поиск талантов». Проект предполагает поддержку футбольных академий, создание единой методики подготовки игроков и дополнительных выплат тренерам. 35 футбольных академий по всей стране получат статус региональных центров, которые начинают работать в рамках новой методической базы, разработанной нашими специалистами совместно с Немецким футбольным союзом.

Следующий шаг — ревизия всех юношеских команд РФС. Региональные центры будут служить основой для формирования сборных, направляя в команды самых талантливых детей.

«РФС ВАЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ»

— Позволит ли проведение Кубка конфедераций и чемпионата мира в России вывести отечественный футбол на принципиально новый уровень?

— Непростой вопрос… Мы будем использовать этот шанс. Действительно, ЧМ-2018 — возможность изменить отношение к футболу в стране, оставить наследие в виде современной городской спортивной инфраструктуры, аэропортов, дорог, гостиниц, стадионов, тренировочных полей.

Не так давно Россия принимала Олимпийские игры в Сочи, где успешно реализовала комплекс задач, связанных как с масштабными инфраструктурными проектами, так и с созданием духовного наследия Олимпиады. В стране возрос интерес населения к зимним видам спорта.

Цитата Сейчас перед нами стоит задача по изменению имиджа футбола.

Надо больше рассказывать о нем, находить позитив, активно взаимодействовать с болельщиками, вовлекать их в процесс. Люди, проживающие в городах, которые не примут ЧМ-2018, смогут почувствовать атмосферу праздника благодаря специально организованным к турниру фан-зонам и зонам гостеприимства. Мы всегда проводим спортивные соревнования с душой, с открытым сердцем, мы рады гостям. В ближайшее время стартует совместный с компанией «Макдоналдс» проект по отбору ребят, которые будут выводить сборные команды на игры ЧМ.

До Кубка конфедераций времени совсем немного, поэтому нам важно действовать совместно с партнерами. Надеюсь, сможем осуществить это с помощью «Советского спорта» и общественного движения «Россия Любит Футбол!», их работа очень важна в создании духовного наследия ЧМ-2018.

«ПОДДЕРЖИВАЮ ДВИЖЕНИЕ «РОССИЯ ЛЮБИТ ФУТБОЛ!»

— Количество зрителей на матчах РФПЛ в сезоне-2015/16 по сравнению с предыдущим увеличилось почти на 187 тысяч человек. Благодаря чему?

— Здесь несколько факторов. Первый — инфраструктура. Когда открываются новые спортивные арены, посещаемость увеличивается до 30%. Возьмем, к примеру, ФК «Краснодар». Когда клуб играл на старом стадионе, посещаемость составляла от 4 до 6 тысяч зрителей, а сейчас на новой арене — от 11 до 15 тысяч. Ведь когда люди приходят на футбол, они хотят получить комфорт. Кроме краснодарского стадиона, есть суперсовременные «Спартак Арена», «Казань Арена», отсюда и рост посещаемости.

Второй фактор — умение организовывать футбольные матчи. Не хочу критиковать своих коллег, но по тому, как организованы игры в некоторых регионах, видно, что прироста болельщиков там не будет. К концу текущего года в разных регионах страны планируется ввести в эксплуатацию как минимум 8 современных стадионов. В конце января на футбольной карте страны появится прекрасная арена в Сочи, 28 марта там встретятся сборные России и Бельгии. В апреле «Зенит» сыграет на новом стадионе в Санкт-Петербурге. В июне мы планируем торжественно открыть «Лужники».

В-третьих, качество футбола. Заиграл хорошо «Спартак», и средняя посещаемость его матчей составила 30−35 тысяч зрителей. Значит, потенциал есть!

— РФС и Вы лично активно поддерживаете общественное движение «Россия Любит Футбол!», основной задачей которого является популяризация этого вида спорта. Как Вы оцениваете работу движения? Каких результатов удалось достичь?

— Движение призвано популяризировать футбол. Проблема повышения интереса к нему и вовлечения новой аудитории сейчас очень актуальна. «Россия Любит Футбол!» организует флэшмобы, различные события для молодежи. Я всячески поддерживаю это движение, считаю, что его работа очень важна, особенно в преддверии чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций. Последние социологические опросы показывают, что более 80% населения знают о проведении в стране чемпионата мира, но количество посещающих наши футбольные матчи — 2−3%, а в мире и в Европе — 10−15%. У нас большой потенциал, так как до 60% населения страны интересуются футболом. И работа движения «Россия Любит Футбол!» отвечает приоритетным направлениям в развитии этого вида спорта.

— Какие планы и амбициозные цели стоят сейчас перед РФС? Чего мы можем ожидать в ближайшем будущем?

— 2017 год будет особым, мы примем Кубок конфедераций — турнир, где сыграют лучшие команды континентов. Он, как мне кажется, несколько не раскрученный, а с точки зрения значимости и уровня будет даже выше, чем ЧМ. В турнире примут участие команды Португалии, Германии, Чили, Мексики — топовое соревнование! Наша главная задача — качественно его провести.

Вторая большая цель — подготовить национальную команду. Последнюю часть чемпионата России надо провести на высоком уровне, создать все условия для подготовки сборной. Все это может дать толчок и для успешного выступления, и для изменения имиджа нашего футбола. Мы помним с вами 2008 год, когда люди вышли на улицы после победы над Голландией — у сборной есть потенциал, люди в нее верят. Но последние неудачи существенно занизили ожидания и породили неверие, поэтому здесь очень много планов и задач. Прежде всего необходимо поднять качество футбола, продолжить изменения в профессиональном футболе, улучшить конкурентную среду.

«У НАС ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ С ФИФА И УЕФА»

— За последнее время поменялись руководители ФИФА и УЕФА. Как бы вы оценили сотрудничество РФС с Джанни Инфантино и Александром Чеферином?

Цитата — Отношения с ФИФА и УЕФА у нас на хорошем уровне. РФС поддерживал на выборах и Джанни Инфантино, и Александра Чеферина.



В ФИФА позиции у нас достаточно неплохие, налажено эффективное взаимодействие. Сейчас ФИФА хочет вернуть себе доверие болельщиков и в спортивной среде. В этой связи разрабатываются новые программы, направляется больше средств и ресурсов на развитие и популяризацию футбола, увеличивается материальная поддержка национальных ассоциаций. Как вы знаете, одно из первых решений организации в этом году — увеличить число команд-участников ЧМ-2026 до 48. Но процентное отношение команд на планете и участников финальной части сильно не изменится, так как к 2026 году планируется, что ФИФА будет объединять 211 национальных ассоциаций. Это даст шанс растущему футболу, в частности африканскому.

Что касается взаимодействия с УЕФА, то это всегда была более основательная и серьезная организация. Каких-то глобальных реформ там не предполагается, задача Александра Чеферина — продолжать те реформы, которые были начаты до него. 19 января в Санкт-Петербурге мы вместе с новым президентом УЕФА презентуем логотип ЧЕ-2020. Это будет его первый визит в нашу страну.

Подготовлено пресс-службой движения «РОССИЯ ЛЮБИТ ФУТБОЛ».

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА.

19.01.1912

Основание первого официального футбольного органа страны — Всероссийского футбольного союза.

30.06.1912

Вступление Всероссийского футбольного союза в ФИФА.

19−25.07.1920

Проведение первого чемпионата страны (РСФСР) по футболу.

27.12.1934

Основание Cекции футбола СССР (с 26 мая 1959 года — Федерации футбола СССР).

15.06.1954

Вступление Секции футбола СССР в УЕФА.

10.07.1960

Победа сборной СССР на первом в истории чемпионате Европы.

28.07.1966

Лучший результат национальной сборной на чемпионатах мира (четвертое место).

8.02.1992

Создание Российского футбольного союза — общероссийской общественной спортивной организации, правопреемника Всероссийского футбольного союза и Федерации футбола СССР.

24.04.1996

Третье место (лучший результат в истории) сборной России в рейтинге ФИФА.

31.07.2005

Победа сборной России на чемпионате Европы среди девушек U-19.

26.06.2008

Третье место сборной России на чемпионате Европы.

2.12.2010

Победа России на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

11.09.2011

Победа сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу.

19.01.2012

Столетний юбилей со дня основания РФС (Всероссийского футбольного союза).

28.09.2013

Победа сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу.

19.07.2015

Второе место сборной России на чемпионате Европы среди юношей U-19.