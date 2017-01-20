Коллина стал главой судейского комитета ФИФА
Бывший итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина назначен главой судейского комитета Международной федерации футбола, сообщает
пресс-служба федерации футбола Италии.
56-летний Коллина, который также является главой судейского комитета УЕФА, сменил на этом посту испанца Анхеля Марию Вильяра Льона.
Судейский комитет назначает судей для различных турниров под эгидой ФИФА, а также предлагает поправки к правилам игры.
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