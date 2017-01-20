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20 января 2017, 20:23 | Футбол | Чемпионат.com

Коллина стал главой судейского комитета ФИФА

Бывший итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина назначен главой судейского комитета Международной федерации футбола, сообщает пресс-служба федерации футбола Италии.

56-летний Коллина, который также является главой судейского комитета УЕФА, сменил на этом посту испанца Анхеля Марию Вильяра Льона.

Судейский комитет назначает судей для различных турниров под эгидой ФИФА, а также предлагает поправки к правилам игры.
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