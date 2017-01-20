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В интервью АР Марко ван Бастен предстал футбольным революционером, заявив о необходимости провести ряд реформ, чтобы сохранить этот вид спорта самым популярным. Из сказанного голландцем можно вычленить следующие рацпредложения, некоторые из которых затрагивают основополагающие правила.

* Отменить положение «вне игры».

* Отменить желтые карточки. Вместо них ввести оранжевые карточки и удаления игроков на скамейку штрафников (на пять или десять минут).

* Обязать судью удалять с поля игрока, совершившего пять фолов.

* Отменить дополнительное время и послематчевые 11-метровые удары. Вместо них ввести буллиты.

* В детско-юношеском футболе разрешить непрекращающиеся замены, подобные баскетбольным.

* Ограничить число матчей, проводимых каждым футболистом в течение года, шестью десятками.

* Увеличить число замен — в дополнительное время разрешить проводить четвертую, а то и пятую.

* Запретить раз и навсегда всем игрокам дискутировать с арбитрами и обращаться к ним в ходе матча. Подобные полномочия делегировать исключительно капитанам команд.

* В детско-юношеском футболе и матчах ветеранов сократить число игроков каждой команды с 11 до восьми.

* Разделить матч не на два тайма, а на четыре.

* Последние десять минут матча отсчитывать как чистое время — исключая все задержки и остановки.

Что это — попытка новоиспеченного футбольного чиновника обратить на себя внимание и показать, что он не зря ест хлеб в штаб-квартире в Цюрихе? Или же хорошо продуманная акция, сделанная с целью изучить реакцию болельщиков, тренеров, игроков и специалистов?

Не исключено, что всего понемногу.

«Много общался с тренерами и футболистами. Нужно улучшать качественные показатели вместо количественных. Необходимо защитить игроков. Они проводят слишком много матчей, — отметил ван Бастен. — В июне на больших турнирах они уже не способны действовать на максимуме, потому как набирают до 75 игр за год. Мне кажется, это чересчур. Нужно остановиться на 55 или 60».

«Игрок мог бы стартовать, скажем, метрах в 25 от ворот и затем пытаться обыграть голкипера или же наносить удар, — так директор ФИФА объяснил свое видение футбольного буллита, на выполнение которого следует отвести восемь секунд. — Мне кажется, матч без офсайдов стал бы очень интересным. Сегодня футбол стал подобен гандболу, когда у своих ворот выстраиваются девять или десять защитников. Забивать становится сложнее. А без положения “вне игры” голевых моментов станет больше».

Идее ввести скамейки штрафников не менее 20 лет. Один из ее ярых сторонников — бывший английский арбитр Дэвид Эллерей, ныне выполняющий одну из важных ролей в ИФАБ, органе, который уполномочен вносить изменения в правила игры. Его поддерживает и ван Бастен, предлагающий отправлять на «отдых» тех игроков, кто не совершил серьезный фол, наказуемый красной карточкой, но заслуживает так называемой «оранжевой». Например, систематически нарушает правила.

Из тех, кто публично отреагировал на сказанное голландцем, идею временных удалений поддержали тренеры «Арсенала» и «Саутгемптона» Арсен Венгер и Клод Пюэль. При этом первый категорически против отмены офсайда: «Он объединяет команду. Это умное правило. Как раз в нем проявляется интеллект игроков». «Футбол без офсайда — не футбол, — поддержал коллегу Пюэль. — Только представьте, часть соперников начнут стоять у наших ворот, а часть футболистов моей команды — у чужих. Между ними огромное пустое пространство, где не происходит ровным счетом ничего. Стоишь и ждешь, пока мяч летает из штрафной в штрафную».

Куда более громкое высказывание позволил себе тренер «Ренна» Кристиан Гуркюфф. Предложения отменить положение «вне игры» и предупреждения он назвал «несусветной чушью»!

«Так мы вернемся в стародавние времена, когда играли деревня на деревню. И иногда игроков убивали, — напомнил Гуркюфф. — Офсайд — это наиболее характерное проявление командного разума и интеллекта. Все это исчезнет с его отменой. Положение “вне игры” — одно из фундаментальных правил. Если ты этого не понимаешь, то ты не разбираешься в футболе».

А вы как думаете?