ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности чиновника Чиракаля
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранил от футбольной деятельности бывшего советника
экс-главы Азиатской конфедерации футбола (АФК) Наджиба Чиракаля за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Расследование в отношении чиновника началось в связи с подозрениями в том, что Чиракаль принимал участие в подозрительных сделках с другими функционерами в период с 2009 по 2011 год.
В ходе расследования было установлено, что Чиракалем за время пребывания в должности были нарушены общие правила поведения, обязанности раскрытия информации о сотрудничествах и отчетностях, ему вменяют конфликт интересов, предоставление или получение подарков и других льгот, взяточничество и коррупцию.
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