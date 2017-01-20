ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности чиновника Чиракаля

Расследование в отношении чиновника началось в связи с подозрениями в том, что Чиракаль принимал участие в подозрительных сделках с другими функционерами в период с 2009 по 2011 год.

В ходе расследования было установлено, что Чиракалем за время пребывания в должности были нарушены общие правила поведения, обязанности раскрытия информации о сотрудничествах и отчетностях, ему вменяют конфликт интересов, предоставление или получение подарков и других льгот, взяточничество и коррупцию.