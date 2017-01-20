Чемпионат Крыма и проведение целого ряда других состязаний оказались под угрозой: на данный момент требованиям законодательства на полуострове отвечает только один стадион. Об этом на совещании по вопросам развития футбола в Крыму 20 января заявил руководитель комитета по аттестации футбольных клубов и инфраструктуры Крымского футбольного союза (КФС) Сергей Черевко.

Согласно требованиям закона о физической культуре (на территории Крыма они вступают в силу с 23 июля), «спортивные объекты, сведения о которых отсутствуют во всероссийском реестре, не могут использоваться для проведения официальных соревнований, внесённых в единый календарный план. И мы с вами можем столкнуться через полгода с тем, что не будем иметь право проводить вообще соревнования на наших объектах», — цитирует Сергея Черевко «Крыминформ».

По его словам, на данный момент во всероссийских реестр из крымских стадионов включен только стадион Севастополя. Пять стадионов в Крыму прошли сертификацию, однако для включения в реестр этого недостаточно.

Президент КФС Юрий Ветоха пояснил, что футбольный союз уже получил предупреждение прокуратуры о том, что на тех объектах, которые не будут соответствовать требованиям законодательства, проведение каких-либо массовых спортивных мероприятий будет невозможно.

Отметим, что сегодня крымские клубы участвуют в чемпионате премьер-лиги КФС, а также в Кубке КФС.

Добавим, что ранее КФС сообщило о том, что в этом году полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием будет создано в Керчи.