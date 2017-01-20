ФК «Ростов» обыграл на сборе китайский клуб «Хэнань Цзянье»
Футболисты «Ростова» обыграли на сборе клуб китайской Суперлиги «Хэнань Цзянье».
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Голы в ворота китайской команды забили нападающий Ростова Александр Бухаров, защитник Дмитрий Скопинцев и полузащитник Александр Ерохин.
Встреча с «Хэнань Цзянье» завершила первый сбор «Ростова».
Второй сбор донского клуба стартует 25 января в Турции.
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