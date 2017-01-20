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20 января 2017, 9:18 | Футбол | АиФ Ростов-на-Дону

ФК «Ростов» обыграл на сборе китайский клуб «Хэнань Цзянье»

Футболисты «Ростова» обыграли на сборе клуб китайской Суперлиги «Хэнань Цзянье».

ФК Ростов обыграл на сборе китайский клуб Хэнань Цзянье - Фото Увеличить
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Как сообщает пресс-служба донской команды, состоявшаяся 19 января в Абу-Даби встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу ростовчан.

Голы в ворота китайской команды забили нападающий Ростова Александр Бухаров, защитник Дмитрий Скопинцев и полузащитник Александр Ерохин.

Встреча с «Хэнань Цзянье» завершила первый сбор «Ростова».

Второй сбор донского клуба стартует 25 января в Турции.
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