«МЮ» стал первым по доходам по итогам прошлого сезона, «Зенит» занял 17-е место

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По итогам сезона-2014/15 доход «Манчестер Юнайтед» составил 519,5 миллиона евро. Рост дохода клуба связан с возвращением манкунианцев в Лигу чемпионов и новыми спонсорскими контрактами. Прежний лидер рейтинга мадридский «Реал» (577 миллионов евро в сезоне-2014/15) занял третье место — 620,1 миллиона евро в сезоне-2015/16. Второй стала «Барселона» — 620,2 миллиона.

«Манчестер Юнайтед», доходы которого выросли по всем трем категориям (доход от игрового дня, продажа телеправ и спонсорские контракты), впервые за последние 11 лет сместил «Реал» с первого места рейтинга.

Доход «Зенита», который является единственным российским клубом в рейтинге, составил 196,5 миллиона евро, что на 28,7 миллиона больше по сравнению с предыдущим сезоном. При этом отмечается, что петербургский клуб имеет самые низкие показатели по доходу от игрового дня, включая продажу билетов, (10,3 млн евро) и от реализации телевизионных прав (40,4 млн). Большую же часть дохода «Зенита» составляют спонсорские соглашения — 145,8 млн.

Первая двадцатка рейтинга самых доходных клубов мира по итогам сезона-2015/16 выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 689 млн евро,

2. «Барселона» (Испания) — 620,2,

3. «Реал» (Испания) — 620,1,

4. «Бавария» (Германия) — 592,

5. «Манчестер Сити» (Англия) — 524,9,

6. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 520,9,

7. «Арсенал» (Англия) — 468,5,

8. «Челси» (Англия) — 447,4,

9. «Ливерпуль» (Англия) — 403,8,

10. «Ювентус» (Италия) — 341,1,

11. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 283,9,

12. «Тоттенхэм» (Англия) — 279,7,

13. «Атлетико» (Испания) — 228,6,

14. «Шальке» (Германия) — 224,5,

15. «Рома» (Италия) — 218,2,

16. «Милан» (Италия) — 214,7,

17. «Зенит» (Россия) — 196,5,

18. «Вест Хэм» (Англия) — 192,3,

19. «Интер» (Италия) — 179,2,

20. «Лестер» (Англия) — 172,1.

Всего совокупный доход первых 20 клубов рейтинга по итогам сезона-2015/16 составил 7,4 миллиарда евро, что на 12% выше показателя сезона-2014/15.