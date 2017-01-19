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https://sport.mail.ru/news/football/28475712/
19 января 2017, 9:32 | Футбол | Р-Спорт

Брайан Руис и Алекс Морган признаны КОНКАКАФ лучшими футболистами 2016 года

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) назвала имена лучшего футболиста и футболистки 2016 года, сообщается на официальном сайте организации.

У мужчин впервые лучшим был признан нападающий сборной Коста-Рики и лиссабонского «Спортинга» Брайан Руис, тогда как у женщин награду второй раз получила игрок сборной США и французского «Лиона» Алекс Морган.

Также сообщается, что лучшим вратарем 2016 года признан страж ворот мадридского «Реала» костариканец Кейлор Навас, а лучшим тренером — Оскар Рамирес, возглавляющий сборную Коста-Рики.
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