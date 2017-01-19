Брайан Руис и Алекс Морган признаны КОНКАКАФ лучшими футболистами 2016 года
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) назвала имена лучшего футболиста и футболистки 2016 года, сообщается на официальном сайте организации.
У мужчин впервые лучшим был признан нападающий сборной
Также сообщается, что лучшим вратарем 2016 года признан страж ворот мадридского «Реала» костариканец Кейлор Навас, а лучшим тренером — Оскар Рамирес, возглавляющий сборную
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