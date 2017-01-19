Брайан Руис и Алекс Морган признаны КОНКАКАФ лучшими футболистами 2016 года

У мужчин впервые лучшим был признан нападающий сборной Коста-Рики и лиссабонского «Спортинга» Брайан Руис, тогда как у женщин награду второй раз получила игрок сборной США и французского «Лиона» Алекс Морган.

Также сообщается, что лучшим вратарем 2016 года признан страж ворот мадридского «Реала» костариканец Кейлор Навас, а лучшим тренером — Оскар Рамирес, возглавляющий сборную Коста-Рики.