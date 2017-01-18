Новый главный тренер «Уфы» запретил своим футболистам материться
Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак уже вовсю устанавливает собственные порядки в башкирском клубе. Одним из самых первых нововведений специалиста стал штраф за использование ненормативной лексики.
«На первом же собрании Сергей Богданович (Семак — прим. ProUfu.ru) заявил, что наша команда матом не ругается, и если он хоть одно матерное слово услышит — будет штраф», — сказал руководитель
Напомним, что предыдущим местом работы Сергея Семака был «Зенит», который базируется в культурной столице России —
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