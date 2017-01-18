Новый главный тренер «Уфы» запретил своим футболистам материться

«На первом же собрании Сергей Богданович (Семак — прим. ProUfu.ru) заявил, что наша команда матом не ругается, и если он хоть одно матерное слово услышит — будет штраф», — сказал руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный по ходу трансляции контрольного матча против «Клужа» на первом предсезонном сборе. Сам матч завершился со счетом 0:2 в пользу румынского клуба.

Напомним, что предыдущим местом работы Сергея Семака был «Зенит», который базируется в культурной столице России — Санкт-Петербурге.