Александер Чеферин: В УЕФА всегда слышен голос России

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— Это ваш первый официальный визит в Россию. Насколько важна Россия для европейской футбольной семьи?

— Россия — очень важный член УЕФА. По территории и населению это крупнейшая европейская страна, а российские клубы и сборная регулярно выступают в наших турнирах. В вашей стране проходил целый ряд заметных событий под эгидой УЕФА, например финал Лиги чемпионов в 2008 году.

Тот факт, что Санкт-Петербург станет одним из принимающих городов чемпионата Европы 2020 года (турнир пройдет на 13 стадионах 13 городов 13 стран. — Прим. ТАСС), тоже показывает, насколько Россия важна для европейской футбольной семьи. Наконец, нельзя забывать, что в 1960 году победителем первого чемпионата Европы стала сборная СССР.

— Не считаете ли вы, что Россия оказывает слабое влияние на политическую сторону европейского футбола? Например, в исполнительном комитете УЕФА нет представителя России.

— Возможно, у России нет места в исполнительном комитете, однако Российский футбольный союз представлен там Виталием Мутко, который имеет право посещать заседания как член совета Международной федерации футбола (ФИФА). Это означает, что в УЕФА слышен голос России.

— Следите ли вы за работами на стадионе в Санкт-Петербурге, который, в частности, примет матчи Евро-2020?

— Уверен, что он станет одним из лучших стадионов Европы. Мы в УЕФА прекрасно знакомы с атмосферой стадиона «Петровский» — и я убежден, что новая арена еще больше порадует как болельщиков, так и игроков.

— Сколько команд, по вашему мнению, в идеале должно быть в финальном турнире чемпионата Европы?

— Вне всяких сомнений, опыт Евро-2016, где впервые участвовали 24 сборные, был весьма позитивным. Мы уверены, что такое количество команд — это оптимальный баланс, который обеспечивает высокий уровень состязательности и в то же время дает достаточно большому числу стран возможность сыграть на одном из крупнейших турниров для национальных сборных.

— В каких вы отношениях с Европейской ассоциацией профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ, организация раскритиковала реформу формата еврокубков. — Прим. ТАСС)? Видите ли вы в этой организации потенциальную угрозу для УЕФА? Или, напротив, считаете, что сможете сотрудничать?

— Недавно я встречался с председателем ЕПФЛ Ларсом-Кристером Олссоном, и у нас прошла открытая и плодотворная дискуссия. Мы говорили о том, что укрепление сотрудничества между нашими организациями в будущем может быть благотворным для футбола. Участие основных членов футбольной семьи в консультациях и процессе принятия решений — это важнейшее условие устойчивого развития спорта в Европе.

— Месяц назад, после заседания исполкома в Ньоне, когда вас спросили о возможности расширения чемпионата мира, мне показалось, что отношения между УЕФА и ФИФА были не самыми теплыми. Как бы вы описали свои взаимоотношения с ФИФА и Джанни Инфантино?

— Месяц назад в Ньоне мы еще не знали о том, что ФИФА планирует изменения в формате чемпионата мира, поэтому нам было сложно что-либо комментировать. С Джанни у меня очень хорошие отношения, и мы с нетерпением ждем продолжения долгосрочного и замечательного сотрудничества между УЕФА и ФИФА.

— Поддерживаете ли вы решение совета ФИФА о чемпионате мира 2026 года?

— В ходе заседания совета ФИФА в Цюрихе было понятно, что подавляющее большинство представителей других конфедераций очень благосклонно восприняли идею расширить финальную часть чемпионата мира ФИФА до 48 команд с 2026 года. В результате УЕФА решил поддержать новый формат турнира. Мы удовлетворены тем, что продолжительность соревнований не увеличится. Это крайне важно для клубов, поскольку не повысит нагрузку на игроков.

— Есть ли у вас какие-либо сомнения в отношении кандидатуры Виталия Мутко на выборах европейских членов в совет ФИФА — учитывая, что его имя упоминалось в связи с многочисленными допинг-скандалами, запятнавшими репутацию российского спорта?

— Окончательное решение — за ФИФА, поскольку проверку кандидатов осуществляет Ревизионный комитет ФИФА. Однако могу сказать, что УЕФА, я и РФС, которым руководит Виталий Мутко, очень хорошо сотрудничаем.

— Какой была реакция УЕФА на отчет Ричарда Макларена, представленный Всемирным антидопинговым агентством (WADA)? Есть ли, по вашему мнению, проблемы с допингом в российских клубах?

— УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом. В рамках матчей сборных и клубных соревнований УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки. Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов. УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка. Это было одно из первых моих решений на посту президента УЕФА, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе.

Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных WADA, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России.

— Каково мнение УЕФА о раздающихся в некоторых кругах призывах лишить Россию чемпионата мира — 2018?

— Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира — 2018. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и что в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет.?

Беседовал Олег Кошелев.