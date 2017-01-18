Александер Чеферин: В УЕФА всегда слышен голос России
Александер Чеферин впервые посетит Россию в статусе президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 19 января словенец приедет на презентацию
Санкт-Петербурга как города — организатора чемпионата Европы 2020 года. Накануне приезда Чеферин в первом интервью для отечественных средств массовой информации, которое он дал агентству ТАСС, поделился мнением о месте России в европейском футболе, позитивно оценил ход работ на арене в Санкт-Петербурге, а также высказался против призывов лишить Россию чемпионата мира 2018 года.
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— Это ваш первый официальный визит в Россию. Насколько важна Россия для европейской футбольной семьи?
— Россия — очень важный член УЕФА. По территории и населению это крупнейшая европейская страна, а российские клубы и сборная регулярно выступают в наших турнирах. В вашей стране проходил целый ряд заметных событий под эгидой УЕФА, например финал Лиги чемпионов в 2008 году.
Тот факт, что
— Не считаете ли вы, что Россия оказывает слабое влияние на политическую сторону европейского футбола? Например, в исполнительном комитете УЕФА нет представителя России.
— Возможно, у России нет места в исполнительном комитете, однако Российский футбольный союз представлен там Виталием Мутко, который имеет право посещать заседания как член совета Международной федерации футбола (ФИФА). Это означает, что в УЕФА слышен голос России.
— Следите ли вы за работами на стадионе в
— Уверен, что он станет одним из лучших стадионов Европы. Мы в УЕФА прекрасно знакомы с атмосферой стадиона «Петровский» — и я убежден, что новая арена еще больше порадует как болельщиков, так и игроков.
— Сколько команд, по вашему мнению, в идеале должно быть в финальном турнире чемпионата Европы?
— Вне всяких сомнений, опыт Евро-2016, где впервые участвовали 24 сборные, был весьма позитивным. Мы уверены, что такое количество команд — это оптимальный баланс, который обеспечивает высокий уровень состязательности и в то же время дает достаточно большому числу стран возможность сыграть на одном из крупнейших турниров для национальных сборных.
— В каких вы отношениях с Европейской ассоциацией профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ, организация раскритиковала реформу формата еврокубков. — Прим. ТАСС)? Видите ли вы в этой организации потенциальную угрозу для УЕФА? Или, напротив, считаете, что сможете сотрудничать?
— Недавно я встречался с председателем ЕПФЛ
— Месяц назад, после заседания исполкома в Ньоне, когда вас спросили о возможности расширения чемпионата мира, мне показалось, что отношения между УЕФА и ФИФА были не самыми теплыми. Как бы вы описали свои взаимоотношения с ФИФА и Джанни Инфантино?
— Месяц назад в Ньоне мы еще не знали о том, что ФИФА планирует изменения в формате чемпионата мира, поэтому нам было сложно
— Поддерживаете ли вы решение совета ФИФА о чемпионате мира 2026 года?
— В ходе заседания совета ФИФА в Цюрихе было понятно, что подавляющее большинство представителей других конфедераций очень благосклонно восприняли идею расширить финальную часть чемпионата мира ФИФА до 48 команд с 2026 года. В результате УЕФА решил поддержать новый формат турнира. Мы удовлетворены тем, что продолжительность соревнований не увеличится. Это крайне важно для клубов, поскольку не повысит нагрузку на игроков.
— Есть ли у вас
— Окончательное решение — за ФИФА, поскольку проверку кандидатов осуществляет Ревизионный комитет ФИФА. Однако могу сказать, что УЕФА, я и РФС, которым руководит Виталий Мутко, очень хорошо сотрудничаем.
— Какой была реакция УЕФА на отчет Ричарда Макларена, представленный Всемирным антидопинговым агентством (WADA)? Есть ли, по вашему мнению, проблемы с допингом в российских клубах?
— УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом. В рамках матчей сборных и клубных соревнований УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки. Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов. УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение 10 лет на случай, если потребуется повторная проверка. Это было одно из первых моих решений на посту президента УЕФА, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе.
Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по
— Каково мнение УЕФА о раздающихся в некоторых кругах призывах лишить Россию чемпионата мира — 2018?
— Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира — 2018. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и что в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет.?
Беседовал Олег Кошелев.
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