Глава УЕФА: результаты тестов не выявили проблем с допингом в России

Александер Чеферин впервые посетит Россию в статусе президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 19 января словенец приедет на презентацию Санкт-Петербурга как города — организатора чемпионата Европы 2020 года. Накануне приезда Чеферин в первом интервью для отечественных средств массовой информации, которое он дал агентству ТАСС, поделился мнением о месте России в европейском футболе, позитивно оценил ход работ на арене в Санкт-Петербурге, а также высказался против призывов лишить Россию чемпионата мира 2018 года.