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https://sport.mail.ru/news/football/28463805/
18 января 2017, 9:23 | Футбол | ТАСС

Глава УЕФА: Результаты тестов не выявили проблем с допингом в России

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не выявили специфических проблем с допингом в России. Об этом в интервью ТАСС заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

<em>МОСКВА 18 января. /Корр. ТАСС Олег <span class=error>Кошелев</span>/. </em>Результаты проб взятых на соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) не выявили специфических проблем с допингом в России. Об этом в интервью ТАСС заявил президент <span class=error>УЕФА</span> <span class=error>Александер</span> <span class=error>Чеферин</span>. Увеличить
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«Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных WADA (Всемирное антидопинговое агентство — прим. ТАСС), и результаты наших тестов не выявили каких- либо специфических проблем с допингом в России», — сказал он.
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Новости Футбола

Александер Чеферин: В УЕФА всегда слышен голос России

Александер Чеферин: В УЕФА всегда слышен голос России

Александер Чеферин впервые посетит Россию в статусе президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 19 января словенец приедет на презентацию Санкт-Петербурга как города — организатора чемпионата Европы 2020 года. Накануне приезда Чеферин в первом интервью для отечественных средств массовой информации, которое он дал агентству ТАСС, поделился мнением о месте России в европейском футболе, позитивно оценил ход работ на арене в Санкт-Петербурге, а также высказался против призывов лишить Россию чемпионата мира 2018 года.
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18 января

Глава УЕФА: результаты тестов не выявили проблем с допингом в России

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