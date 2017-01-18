Глава УЕФА: Результаты тестов не выявили проблем с допингом в России
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не выявили специфических проблем с допингом в России. Об этом в интервью ТАСС заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
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«Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по
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