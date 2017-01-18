Болельщики: Лимит в Китае? Недолго же молчал Виллаш-Боаш!

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ВИЛЛАШ-БОАШ КРИТИКУЕТ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ В КИТАЕ.

Главный тренер «Шанхай Шанган» Андре Виллаш-Боаш критично высказался об ужесточении лимита на легионеров. Напомним, что с этого сезона, который стартует через месяц, на поле смогут выходить 7 китайских игроков + 1 молодой китайский игрок возрастом до 23 лет + 3 иностранца.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Что Боашу скажут китайцы? <a href="https://t.co/DXiEonwYeY">https://t.co/DXiEonwYeY</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/821365719350837248">17 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Abs68: Правильно долой лимит, отправим всех в Китай и будем наблюдать как скоро они наедятся, через этот процесс проходили многие лиги, отчего не дать ребятам заработать денег, если кому-то их девать не куда.

Termin79: О, недолго же он молчал!

Shpasic: Рпять такая же фигня — за неделю перед стартом меняют правила.

DoNNy JuaNito: Да, не здорово, конечно, менять правила за месяц до чемпионата. Но! Правила одни для всех, а ноет только Боаш. Впрочем, ничего нового.

Andrey St: Узнаю брата Колю.

«ЗЕНИТ» ЗАБИЛ 14 МЯЧЕЙ В ВОРОТА «СОХАРА».

«Зенит» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ обыграл оманский «Сохар» со счетом 14:1. Игра проходила в закрытом режиме. По три мяча в этой встрече забили Лука Джорджевич и Александр Кокорин, по дублю сделали Роберт Мак и Сергей Зуйков. Еще по одному мячу провели Ибрагим Цаллагов, Павел Могилевец, Леон Мусаев и Данни. Во втором тайме в составе «Сохара» сыграли вратари питерской команды Егор Бабурин и Михаил Кержаков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит" выиграл со счетом 14:1: два хет-трика и два дубля<a href="https://t.co/VaVON9Plnr">https://t.co/VaVON9Plnr</a> <a href="https://t.co/azHaBTpMj9">pic.twitter.com/azHaBTpMj9</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/821368588087021568">17 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Fedland: Программу минимум выполнили. Можно и домой собираться….

Shpasic: Вы не поняли, матч прошел в закрытом режиме для соперника «Зенита» — они приехали, а на поле не пройти.

Behemothus hippo: «Во втором тайме в составе “Сохара” сыграли вратари питерской команды Егор Бабурин и Михаил Кержаков.» — А другие игроки в «Сохаре» были?

ЗАРПЛАТА БОККЕТТИ В «СПАРТАКЕ» СТАНЕТ МЕНЬШЕ В ДВА РАЗА.

Защитник Сальваторе Боккетти останется в «Спартаке» до лета 2020 года. Согласно новому контракту, зарплата 30-летнего итальянца с июня 2017-го будет составлять 1,3 миллиона евро в год. До этого срока он будет получать оклад в соответствии с прежним соглашением — порядка 2,5 миллиона евро в год.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">НОВОСТИ - САЛЬВАТОРЕ БОККЕТТИ ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ СО «СПАРТАКОМ» <a href="https://t.co/ODaXYeECSY">https://t.co/ODaXYeECSY</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/spartak?src=hash">#spartak</a> с помощью <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a></p>— Вячеслав Короткин (@Korotkin72) <a href="https://twitter.com/Korotkin72/status/821381252104200193">17 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

andreichf: И что это за команда будет, если у ведущего защитника зарплата 1,3 млн, а у не пойми какого нападающего 4,5 млн?

Makedonsky: Плюс премиальные за чемпионство, наверное, 5 млн прописано!

Гарик «внук Наташи» Попов: Молодец Сальваторе! Сразу видно, с детства за ромб, как и прочие Луизы и Адрианы!

SS-1525-Sergey: Взял на себя обязательства, пропускать нападающих за спину себе в два раза чаще и привозить голевые моменты так же!

Семь ветров: Местным мудрецам с искрящимся остроумием следовало бы разузнать о системе бонусов, положенных за статистические показатели. Если Сальва не снизит требовательность к себе, то будет получать не меньше, чем раньше. Бонусная система должна быть в принципе у любого персонажа в росфутболе, в иных случаях растут Бухаровы с Кокориными.

Марко ДЕВИЧ: «МЕНЯ НЕ ПУГАЕТ КОНКУРЕНЦИЯ С АЗМУНОМ В АТАКЕ «РОСТОВА».

Украинский нападающий Марко Девич, подписавший контракт с «Ростовом», отметил, что его не пугает конкуренция с Сердаром Азмуном в линии атаки. По словам 33-летнего форварда, соглашение которого с клубом рассчитано на полтора года, Азмун — очень перспективный игрок, который в случае усердной работы сможет стать одним из лучших нападающих в Европе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Обзор трансферных новостей вторника. Боккетти, Чорлука и другие<a href="https://t.co/C2eObY4yyL">https://t.co/C2eObY4yyL</a> <a href="https://t.co/f6AWnjjINE">pic.twitter.com/f6AWnjjINE</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/821455722856779778">17 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Lassor: Да, Марко ждем от тебя забитых голов. Желтый цвет тебе идет, он напоминает «Металл».

Басист: По всей вероятности, с Азмуном играть они будут в паре, а конкуренция у Марко будет с Бухаровым, что моментально и резко снижает ее градус. Хотя Саша сейчас на сборах тоже неплохо пашет, первый гол «Ростова» забил вон….

Vladimir Semenovich: Молодец Марко, это правильный выбор.