Болельщики: Лимит в Китае? Недолго же молчал Виллаш-Боаш!
Главные темы вторника — в обзоре комментариев читателей «СЭ».
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Главный тренер «Шанхай Шанган» Андре
Abs68: Правильно долой лимит, отправим всех в Китай и будем наблюдать как скоро они наедятся, через этот процесс проходили многие лиги, отчего не дать ребятам заработать денег, если
Termin79: О, недолго же он молчал!
Shpasic: Рпять такая же фигня — за неделю перед стартом меняют правила.
DoNNy JuaNito: Да, не здорово, конечно, менять правила за месяц до чемпионата. Но! Правила одни для всех, а ноет только Боаш. Впрочем, ничего нового.
Andrey St: Узнаю брата Колю.
«ЗЕНИТ» ЗАБИЛ 14 МЯЧЕЙ В ВОРОТА «СОХАРА».
«Зенит» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ обыграл оманский «Сохар» со счетом 14:1. Игра проходила в закрытом режиме. По три мяча в этой встрече забили Лука Джорджевич и Александр Кокорин, по дублю сделали Роберт Мак и Сергей Зуйков. Еще по одному мячу провели Ибрагим Цаллагов, Павел Могилевец, Леон Мусаев и Данни. Во втором тайме в составе «Сохара» сыграли вратари питерской команды Егор Бабурин и Михаил Кержаков.
Fedland: Программу минимум выполнили. Можно и домой собираться….
Shpasic: Вы не поняли, матч прошел в закрытом режиме для соперника «Зенита» — они приехали, а на поле не пройти.
Behemothus hippo: «Во втором тайме в составе “Сохара” сыграли вратари питерской команды Егор Бабурин и Михаил Кержаков.» — А другие игроки в «Сохаре» были?
ЗАРПЛАТА БОККЕТТИ В «СПАРТАКЕ» СТАНЕТ МЕНЬШЕ В ДВА РАЗА.
Защитник Сальваторе Боккетти останется в «Спартаке» до лета 2020 года. Согласно новому контракту, зарплата 30-летнего итальянца с июня 2017-го будет составлять 1,3 миллиона евро в год. До этого срока он будет получать оклад в соответствии с прежним соглашением — порядка 2,5 миллиона евро в год.
andreichf: И что это за команда будет, если у ведущего защитника зарплата 1,3 млн, а у не пойми какого нападающего 4,5 млн?
Makedonsky: Плюс премиальные за чемпионство, наверное, 5 млн прописано!
Гарик «внук Наташи» Попов: Молодец Сальваторе! Сразу видно, с детства за ромб, как и прочие Луизы и Адрианы!
SS-1525-Sergey: Взял на себя обязательства, пропускать нападающих за спину себе в два раза чаще и привозить голевые моменты так же!
Семь ветров: Местным мудрецам с искрящимся остроумием следовало бы разузнать о системе бонусов, положенных за статистические показатели. Если Сальва не снизит требовательность к себе, то будет получать не меньше, чем раньше. Бонусная система должна быть в принципе у любого персонажа в росфутболе, в иных случаях растут Бухаровы с Кокориными.
Марко ДЕВИЧ: «МЕНЯ НЕ ПУГАЕТ КОНКУРЕНЦИЯ С АЗМУНОМ В АТАКЕ «РОСТОВА».
Украинский нападающий Марко Девич, подписавший контракт с «Ростовом», отметил, что его не пугает конкуренция с Сердаром Азмуном в линии атаки. По словам 33-летнего форварда, соглашение которого с клубом рассчитано на полтора года, Азмун — очень перспективный игрок, который в случае усердной работы сможет стать одним из лучших нападающих в Европе.
Lassor: Да, Марко ждем от тебя забитых голов. Желтый цвет тебе идет, он напоминает «Металл».
Басист: По всей вероятности, с Азмуном играть они будут в паре, а конкуренция у Марко будет с Бухаровым, что моментально и резко снижает ее градус. Хотя Саша сейчас на сборах тоже неплохо пашет, первый гол «Ростова» забил вон….
Vladimir Semenovich: Молодец Марко, это правильный выбор.
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