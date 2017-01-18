«Ростов» подписал контракт с Марко Девичем

Девич — сербский футболист, но имя себе он сделал в чемпионате Украины, где отлично играл за харьковский «Металлист». Марко даже принял украинское гражданство и выступал за сборную. В феврале 2014-го он переехал в Россию — в казанский «Рубин». Но в Премьер-лиге прежнюю результативность Девич продемонстрировать не смог.

В сезоне 2014/15 он даже съездил в аренду в катарский «Аль-Райан», где проявил себя неплохо — 11 мячей в 18 матчах. Но, вернувшись в Казань и проведя довольно приличный прошлый сезон, в этом розыгрыше Марко окончательно осел на скамейке запасных. Лишь трижды его выпустили в стартовом составе, и Девич забил лишь два мяча.