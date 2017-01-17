РФС не намерен создавать аналога Всероссийского объединения болельщиков
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС), выстраивая новую систему отношений с болельщиками, не намерен создавать аналогов Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ); вместо этого Союз планирует периодически созывать совет представителей
фан-движений. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
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ВОБ было исключено из состава РФС 24 сентября прошлого года. Тогда говорилось, что организация, возглавляемая Александром Шпрыгиным, «подвела страну» во время чемпионата Европы, который прошел во Франции в
«Никакого нового образования нет, — сказал Мутко. — Болельщики собирались и приняли решение, что пока это будет некий совет, ассоциация представителей всех
ВОБ было образовано в 2007 году, несмотря на противодействие проекту со стороны правоохранительных органов — причиной тому явилась неоднозначная репутация фанатского движения в России, включающего в себя группировки футбольных хулиганов. Организация, объединяющая представителей основных
По словам Шпрыгина, ВОБ после исключения из РФС не возобновляла свою деятельность, и будущее организации пока непонятно. «ВОБ
Инициатива снизу
В то же время в России все больше расширяется другое сообщество любителей главной команды страны — клуб болельщиков сборной России Russia United (в переводе с английского — «Россия объединяет»). Организация была создана в 2013 году, и, как рассказал ТАСС ее глава Эдуард Латыпов, она объединяет не только любителей футбола, но и почитателей всего российского спорта. В ближайших планах организации — вступление в РФС.
«Мы планируем подать документы с просьбой принять нас в члены РФС. Мы уже вели переговоры с РФС и хотели попроситься в организацию уже на предыдущей конференции, но тогда решили, что сначала сменить статус межрегионального общественного объединения, на организацию федерального значения, — сказал Латыпов ТАСС. — Для этого надо иметь отделения в более чем половине регионов страны, и мы планируем завершить этот процесс в течение полугода. В целом, мы с момента основания в тесном контакте и с РФС, и с Министерством спорта и идем с ними, так сказать, одним фронтом».
«Есть разница между ВОБ, в котором мы раньше состояли, и нашим клубом болельщиков, — подчеркнул Латыпов. — ВОБ во многом создавалось по инициативе сверху и было поддержано фанатами. Что касается клуба болельщиков, то эта инициатива идет снизу, и мы независимы от государства и РФС, нас невозможно распустить, поддержать или не поддержать. Плюс мы на самоокупаемости, а ВОБ финансировался либо Министерством спорта, либо РФС».
Новое лицо
В ноябре председателем комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками стал Владимир Маркин, известный по работе руководителем управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ.
Состав комитета полностью пока неизвестен. «Бюро исполкома (РФС) утвердит состав нашего комитета, после чего я хочу собрать его первое заседание до конца месяца», — сообщил Маркин ТАСС.
Тема безопасности и работы с болельщиками встала особенно остро после того, как Россия получила право провести Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира — 2018. По инициативе Министерства спорта, РФС, Российской футбольной
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