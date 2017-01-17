РФС не намерен создавать аналога Всероссийского объединения болельщиков

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ВОБ было исключено из состава РФС 24 сентября прошлого года. Тогда говорилось, что организация, возглавляемая Александром Шпрыгиным, «подвела страну» во время чемпионата Европы, который прошел во Франции в июне-июле 2016 года и был омрачен беспорядками, в том числе с участием и российских болельщиков. Трое в итоге получили тюремные сроки, а сам Шпрыгин во время турнира дважды выдворялся из Франции. Один из арестованных фанатов — Николай Морозов — был освобожден из французской тюрьмы в декабре, а двое других — Сергей Горбачев и Алексей Ерунов — должны вернуться в Россию в ближайшее время.

«Никакого нового образования нет, — сказал Мутко. — Болельщики собирались и приняли решение, что пока это будет некий совет, ассоциация представителей всех фан-движений, которая будет периодически собираться при РФС, рассматривать все вопросы организации работы с болельщиками, взаимодействие, при подготовке к чемпионату мира и матчам сборной России. В ближайшее время такая встреча будет».

ВОБ было образовано в 2007 году, несмотря на противодействие проекту со стороны правоохранительных органов — причиной тому явилась неоднозначная репутация фанатского движения в России, включающего в себя группировки футбольных хулиганов. Организация, объединяющая представителей основных фан-движений страны (московских «Спартака», ЦСКА, «Торпедо», «Локомотива», петербургского «Зенита»), регулярно получала значительную квоту билетов на матчи сборной, а также проводила различные акции болельщиков — к примеру, с ее помощью был растянут 110-метровый флаг России с изображением медведя на матче сборных России и Англии 17 октября 2007 года.

По словам Шпрыгина, ВОБ после исключения из РФС не возобновляла свою деятельность, и будущее организации пока непонятно. «ВОБ по-прежнему остается юридически оформленной организацией, остаются все наши региональные отделения, а я остаюсь ее президентом. Но с 25 сентября деятельность приостановлена, и на сегодняшний день пока непонятно, что будет завтра. О совете при РФС мы тоже слышали, но пока не можем сказать, будем ли мы принимать в этом участие», — рассказал он ТАСС.

Инициатива снизу

В то же время в России все больше расширяется другое сообщество любителей главной команды страны — клуб болельщиков сборной России Russia United (в переводе с английского — «Россия объединяет»). Организация была создана в 2013 году, и, как рассказал ТАСС ее глава Эдуард Латыпов, она объединяет не только любителей футбола, но и почитателей всего российского спорта. В ближайших планах организации — вступление в РФС.

«Мы планируем подать документы с просьбой принять нас в члены РФС. Мы уже вели переговоры с РФС и хотели попроситься в организацию уже на предыдущей конференции, но тогда решили, что сначала сменить статус межрегионального общественного объединения, на организацию федерального значения, — сказал Латыпов ТАСС. — Для этого надо иметь отделения в более чем половине регионов страны, и мы планируем завершить этот процесс в течение полугода. В целом, мы с момента основания в тесном контакте и с РФС, и с Министерством спорта и идем с ними, так сказать, одним фронтом».

«Есть разница между ВОБ, в котором мы раньше состояли, и нашим клубом болельщиков, — подчеркнул Латыпов. — ВОБ во многом создавалось по инициативе сверху и было поддержано фанатами. Что касается клуба болельщиков, то эта инициатива идет снизу, и мы независимы от государства и РФС, нас невозможно распустить, поддержать или не поддержать. Плюс мы на самоокупаемости, а ВОБ финансировался либо Министерством спорта, либо РФС».

Новое лицо

В ноябре председателем комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками стал Владимир Маркин, известный по работе руководителем управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ.

Состав комитета полностью пока неизвестен. «Бюро исполкома (РФС) утвердит состав нашего комитета, после чего я хочу собрать его первое заседание до конца месяца», — сообщил Маркин ТАСС.