РФС рассудит «Урал» и Скрипченко

Претензии екатеринбургского «Урала» к бывшему наставнику клуба Вадиму Скрипченко будут рассмотрены 20 января. Об этом сообщил ответственный секретарь палаты по разрешению споров РФС Даниил Заморин.

«РФС получил документы от “Урала” по поводу финансовых задолженностей экс-главного тренера екатеринбуржцев Вадима Скрипченко», — цитирует функционера Чемпионат.com.