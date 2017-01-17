РФС рассудит «Урал» и Скрипченко
20 января.
Претензии екатеринбургского «Урала» к бывшему наставнику клуба Вадиму Скрипченко будут рассмотрены 20 января. Об этом сообщил ответственный секретарь палаты по разрешению споров РФС Даниил Заморин.
«РФС получил документы от “Урала” по поводу финансовых задолженностей
Белорусский специалист покинул Екатеринбург в начале ноября 2016 года после скандального матча против грозненского «Терека», в котором «шмели» дома уступили со счетом 1:4. Спустя несколько дней Скрипченко возглавил самарские «Крылья Советов» — одного из конкурентов «Урала» в борьбе за право остаться в элите российского футбола. После этого президент клуба Григорий Иванов заявил, что ФК потребует с
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