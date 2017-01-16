«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера Молло в «Зенит»
«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по ситуации с суммой трансфера полузащитника Йоанна Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит», информирует But Football Club.
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«Сент-Этьен» продал французского хавбека в «Крылья Советов» в августе 2016 года и, по словам президента «Сент-Этьена» Ролана Ромейера, получит 50% от суммы трансфера 27-летнего игрока в петербургский клуб. Ромейер заявлял, что его клуб получит лишь € 250 тыс., так как питерцы заплатили за переход € 500 тыс.
Но «Сент-Этьен» узнал, что по данным российских СМИ сумма трансфера составила € 3 млн и рассматривает вариант с обращением в ФИФА.
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