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16 января 2017, 21:36 | Футбол | Чемпионат.com

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА из-за суммы трансфера Молло в «Зенит»

«Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА по ситуации с суммой трансфера полузащитника Йоанна Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит», информирует But Football Club.

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«Сент-Этьен» продал французского хавбека в «Крылья Советов» в августе 2016 года и, по словам президента «Сент-Этьена» Ролана Ромейера, получит 50% от суммы трансфера 27-летнего игрока в петербургский клуб. Ромейер заявлял, что его клуб получит лишь € 250 тыс., так как питерцы заплатили за переход € 500 тыс.

Но «Сент-Этьен» узнал, что по данным российских СМИ сумма трансфера составила € 3 млн и рассматривает вариант с обращением в ФИФА.

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