Василий Уткин станет ведущим телеканала РБК
Известный спортивный комментатор Василий Уткин станет ведущим телеканала РБК.
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Об этом сам Уткин сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Как заявил представитель телеканала РБК, новая программа с участием телекомментатора будет называться «Спорт с Василием Уткиным». В программе будет представлен «оригинальный взгляд ведущего на грядущие спортивные события».
"Мы очень рады сотрудничеству с Василием Уткиным. Надеемся, что с его появлением в эфире освещение спортивной тематики на телеканале РБК выйдет на качественно иной уровень, — заявил генеральный продюсер телеканала РБК Александр Богомолов.
Уткин с 2010 по 2015 годы работал главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс», с ноября 2015 по февраль 2016 года был сотрудником «Матч ТВ». С марта 2016 года Уткин комментирует матчи на канале Eurosport. С июля 2016 года Уткин также занимает должность креативного директора сети пабов «Джон Донн».
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