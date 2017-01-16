Василий Уткин станет ведущим телеканала РБК

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Об этом сам Уткин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Скромно, тихо, по-рабочему начали сотрудничество с телеканалом РБК, чему я очень рад.</p>— Василий Уткин (@radioutkin) <a href="https://twitter.com/radioutkin/status/820987928339943424">16 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Как заявил представитель телеканала РБК, новая программа с участием телекомментатора будет называться «Спорт с Василием Уткиным». В программе будет представлен «оригинальный взгляд ведущего на грядущие спортивные события».

​"Мы очень рады сотрудничеству с Василием Уткиным. Надеемся, что с его появлением в эфире освещение спортивной тематики на телеканале РБК выйдет на качественно иной уровень, — заявил генеральный продюсер телеканала РБК Александр Богомолов.

Уткин с 2010 по 2015 годы работал главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс», с ноября 2015 по февраль 2016 года был сотрудником «Матч ТВ». С марта 2016 года Уткин комментирует матчи на канале Eurosport. С июля 2016 года Уткин также занимает должность креативного директора сети пабов «Джон Донн».