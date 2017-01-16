ФИФА рассмотрит дело нападающего «Ростова» Азмуна 19 января

Спором займется палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА). Конфликт у Сердара Азмуна возник с его бывшим клубом — казанским «Рубином».

ФК «Ростов» арендовал иранца у «Рубина» летом 2015 года до конца сезона 2015/2016 По словам Азмуна, подписанный контракт аренды содержал функцию выкупа прав на него ростовским клубом. Однако «Рубин» отказался отдавать игрока. Тогда 22-летний нападающий самовольно покинул казанский клуб и подписал контракт с ростовским. «Рубин» пожаловался на Азмуна в Российскую футбольную премьер-лигу и Российский футбольный союз. Летом прошлого года стало известно, что разрешать спор будет ФИФА.