ФИФА рассмотрит дело нападающего «Ростова» Азмуна 19 января
Дело 22-летнего нападающего ФК «Ростов» Сердара Азмуна будет рассмотрено 19 января, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Юрия Зайцева, представляющего интересы иранского нападающего.
Спором займется палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА). Конфликт у Сердара Азмуна возник с его бывшим клубом — казанским «Рубином».
ФК «Ростов» арендовал иранца у «Рубина» летом 2015 года до конца сезона 2015/2016 По словам Азмуна, подписанный контракт аренды содержал функцию выкупа прав на него ростовским клубом. Однако «Рубин» отказался отдавать игрока. Тогда 22-летний нападающий самовольно покинул казанский клуб и подписал контракт с ростовским. «Рубин» пожаловался на Азмуна в Российскую футбольную
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter