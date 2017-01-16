Молло, Ниасс, китайские кошельки. Трансферы и слухи недели

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Главные трансферы недели

РФПЛ

На прошедшей неделе состоялись несколько трансферов в российской Премьер-Лиге. Игроками «Зенита» стали Сергей Зуйков и Йоан Молло. Российский защитник «Волгаря» и французский полузащитник «Крыльев Советов» подписали контракты на 3,5 года. «Краснодар» купил у «Анжи» защитника Александра Жирова и тут же отдал его обратно в махачкалинский клуб в аренду. Кроме того, состав «быков» пополнили защитник Кристьян Рамирес и полузащитник Араик Овсепян. Сам «Краснодар» расстался с Эбуи Куасси, продав полузащитника в «Селтик». Защитник Али Гаджибеков перешёл из «Анжи» в «Крылья Советов». «Арсенал» подписал договора сразу с четырьмя новичками — это вратарь Владимир Габулов, защитники Кирилл Комбаров и Гия Григалава, а также румынский полузащитник Александру Бурчяну. «Спартак» отпустил во «Фламенго» полузащитника Ромуло, а защитник «Томи» Давид Яблонски отправился в «Левски».

Англия

Бывший нападающий «Локомотива» Байе Умар Ниасс наконец-то покинул «Эвертон» и перешёл на правах аренды в «Халл Сити». Зато «Эвертон» подписал контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Морганом Шнейдерленом. Трансфер француза стоил 20 млн фунтов стерлингов, а в будущем сумма может возрасти до 24 млн. Полузащитник ПСВ Лусиано Нарсинг продолжит карьеру в английской Премьер-лиге — голландец стал игроком «Суонси». ПСВ заработал на трансфере 4 млн фунтов стерлингов.

Испания

Определилась судьба нападающего «Интера» Стевана Йоветича, которого некоторое время назад СМИ отправляли в «Спартак». Йоветич перешёл на правах аренды в «Севилью», при этом у испанского клуба есть право выкупа новичка за 14 млн евро.

Германия

Защитник Хольгер Бадштубер покинул «Баварию» ради игровой практики. Немецкий гранд отдал его в аренду «Шальке» до конца сезона. В нынешнем сезоне Бундеслиги Бадштубер сыграл за «Баварию» лишь каких-то 28 минут. Тем временем «Бавария» договорилась о переходе летом двух игроков «Хоффенхайма» — ряды мюнхенцев пополнят защитник Никлас Зюле и полузащитник Себастьян Руди.

Китай

38-летний защитник Рикарду Карвалью не думает вешать бутсы на гвоздь после ухода из «Монако». На минувшей неделе португалец подписал контракт с китайским «Шанхай СИПГ». В этом случае клубу Халка и Оскара не пришлось платить бешеные деньги за новичка из Европы, так как Карвалью находился в статусе свободного агента.

Главные слухи недели

РФПЛ

Эта неделя подарила несколько громких новостей, связанных с потенциальными трансферами «Спартака». В фокусе внимания московского клуба находятся защитники Жозе Фонте из «Саутгемптона» и Мамаду Сако из «Ливерпуля», кроме того, слухи приписывают «Спартаку» интерес к нападающему «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди. «Зенит» по информации ряда СМИ хочет приобрести российского защитника «Бенфики» Виталия Лысцова, а также полузащитников Кристиана Нобоа из «Ростова» и Магомеда Оздоева из «Рубина». Впрочем, некий источник в петербургском клубе уже опроверг слухи насчёт Оздоева, в услугах которого «Зенит», похоже, на самом деле не нуждается. Турецкая пресса сообщила о желании «Бешикташа» выкупить у «Краснодара» лучшего снайпера нашего чемпионата Фёдора Смолова, а шведская — о переговорах ЦСКА и «Эльфсборга» относительно трансфера полузащитника Виктора Клаессона. Стоимость 25-летнего шведа составляет приблизительно 1,5 млн евро.

Китай

На футбольном рынке продолжает доминировать Китай. Ещё несколько выступающих в Европе игроков могут оказаться в местной лиге. Турецкие СМИ проинформировали, что полузащитник «Барселоны» Арда Туран договорился о трёхлетнем контракте с зарплатой в 20 млн евро в год с «Шанхай Шэньхуа». Купивший недавно у «Зенита» Акселя Витселя «Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен совершить ещё одну крупную сделку — заплатить отступные в виде 100 млн евро за форварда сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти. Не исключено, что из итальянской Серии А в Китай переберутся и ещё два игрока — Хосе Соса и Антонио Кассано. Полузащитником «Милана» интересуются «Хэбей Чайна Форчун» и «Бэйцзин Гоань», а нападающего «Сампдории» переманивают к себе «Шаньдун Лунэн» и «Гуанчжоу Фули». Тот же «Шаньдун Лунэн» ведёт переговоры по поводу покупки полузащитника «ПСЖ» и сборной Франции Блеза Матюиди. Тем временем Хамес Родригес отклонил предложение «Хэбей Чайна Форчун», хотя китайцы предлагали полузащитнику «Реала» примерно в 10 раз больше тех 5 млн евро, которые колумбиец зарабатывает в год в Мадриде.

Англия

«Манчестер Юнайтед» планирует пополнить состав минимум двумя новичками. Манкунианцы предлагают «Роме» около 47 млн фунтов стерлингов за греческого защитника Костаса Маноласа и готовы потратиться на полузащитника миланского «Интера» Ивана Перишича. Узнали мы за прошедшую неделю и о паре потенциальных новичков «Манчестер Сити» — это полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи, в контракте которого есть пункт об отступных в размере 30 млн евро, и ещё один игрок средней линии Иван Ракитич из «Барселоны». «Борнмут» хочет арендовать защитника «Челси» Джона Терри, правда, сам ветеран не спешит покидать состав синих, даже несмотря на то что «Челси» собирается укрепить оборону и ведёт переговоры с датским защитником «Фенербахче» Симоном Кьяером, чей трансфер будет стоить около 18 млн евро. Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра близок к переходу в «Кристал Пэлас».

Италия

Отпустив в Англию Эвра, «старая синьора» намерена взять двух новых защитников. «Ювентус» нацелен на игрока «Милана» и сборной Италии Маттио Де Шильо. Его трансфер оценивается в 8,5 млн евро. Вдобавок лидер итальянского футбола пытается приобрести у «Шальке» Зеада Колашинаца, который может перейти в «Ювентус» летом на правах свободного агента.

Испания

«Реал» и «Барселона» поборются за полузащитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли. Испанским клубам придётся отдать за англичанина более 80 млн евро. Напомним, что ранее сообщалось об интерес к Алли в Китае. Однако Алли не единственная дорогая цель «Реала». Обладатель Кубка чемпионов собирается выиграть серьёзную конкуренцию за нападающего Пауло Дибалу, заплатив «Ювентусу» 105 млн евро. Помимо того, на днях «Реал» должен подписать контракт с 17-летним нападающим клуба АИК Александром Исаком — автором самого молодого гола в истории сборной Швеции. Для мадридского «Атлетико» приоритетной целью становится приобретение форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Чилиец может заменить летом Антуана Гризманна.

Франция

«Лион» пытается договориться с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода нападающего Мемфиса Депая, которым интересовался «Спартак». Зарубежные СМИ сообщают, что первое предложение «Лиона» (около 13 млн фунтов стерлингов) английский клуб отклонил. Теперь французы будут давать больше за Депая, так как очень хотят видеть его в своих рядах. «ПСЖ» готов заплатить за нападающего «Челси» Миши Батшуайи. Впрочем, «Челси» не спешит расставаться с бельгийцем, ведь он может заменить Диего Косту, который имеет на руках сумасшедшее предложение из Китая.

Германия

В немецкую Бундеслигу собирается полузащитник «Ростова» Саид Эззатолахи. В услугах иранца заинтересован «Гамбург». Между тем, Эззатолахи только недавно подписал новый контракт с ростовским клубом.