Записи с камер наблюдения подтвердили, что пропавший «пляжник» ездил в Москву
Мать пропавшего российского «пляжника» Руслана Пелецкого сообщила, что 10 или 11 января вратарь ездил из
Санкт-Петербурга в Москву.
Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения на Московском вокзале. 10 января в 15:00 у Руслана должна была состояться встреча, а в 18:00 — тренировка, на которую он так и не пришёл.
«То, что он был в Москве, видно по камерам и по билетам. Его телефон до сих пор выключен. Это неадекватные для него действия», — приводит слова матери спортсмена «Телеграф».
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