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https://sport.mail.ru/news/football/28439250/
16 января 2017, 11:25 | Футбол | Чемпионат.com

Записи с камер наблюдения подтвердили, что пропавший «пляжник» ездил в Москву

Мать пропавшего российского «пляжника» Руслана Пелецкого сообщила, что 10 или 11 января вратарь ездил из Санкт-Петербурга в Москву.

Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения на Московском вокзале. 10 января в 15:00 у Руслана должна была состояться встреча, а в 18:00 — тренировка, на которую он так и не пришёл.

«То, что он был в Москве, видно по камерам и по билетам. Его телефон до сих пор выключен. Это неадекватные для него действия», — приводит слова матери спортсмена «Телеграф».
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