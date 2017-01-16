Записи с камер наблюдения подтвердили, что пропавший «пляжник» ездил в Москву

Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения на Московском вокзале. 10 января в 15:00 у Руслана должна была состояться встреча, а в 18:00 — тренировка, на которую он так и не пришёл.



«То, что он был в Москве, видно по камерам и по билетам. Его телефон до сих пор выключен. Это неадекватные для него действия», — приводит слова матери спортсмена «Телеграф».