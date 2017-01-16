Мутко не планирует обсуждать с Чеферином крымский футбол в Петербурге

Презентация бренда Санкт-Петербурга в качестве города, где будут сыграны матчи чемпионата Европы-2020, состоится 19 января. Чеферин планирует посетить мероприятие. Это будет его первый визит в Россию после избрания на должность руководителя европейского футбола.

«Это первый визит Чеферина в Россию, но мы с ним встречаемся постоянно на различных мероприятиях, — сказал Мутко агентству “Р-Спорт” по телефону. — Сейчас он гость РФС, конечно, встречусь с ним. Крымский футбол? Пока планов обсуждать его нет. По-моему, в данный момент все ясно по Крыму».

В июле 2015 года при содействии УЕФА был создан Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статусом. Его цель — развитие и популяризация профессионального футбола на территории полуострова. В июне 2016 года президент КФС Юрий Ветоха заявил, что организация может быть включена в состав УЕФА по истечении двух лет в 2018 году.