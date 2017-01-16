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https://sport.mail.ru/news/football/28438566/
16 января 2017, 10:43 | Футбол | Р-Спорт

Мутко не планирует обсуждать с Чеферином крымский футбол в Петербурге

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Президент РФС Виталий Мутко заявил, что не планирует обсуждать вопрос статуса крымского футбола с президентом УЕФА Александером Чеферином в рамках его визита в Санкт-Петербург.

Презентация бренда Санкт-Петербурга в качестве города, где будут сыграны матчи чемпионата Европы-2020, состоится 19 января. Чеферин планирует посетить мероприятие. Это будет его первый визит в Россию после избрания на должность руководителя европейского футбола.

«Это первый визит Чеферина в Россию, но мы с ним встречаемся постоянно на различных мероприятиях, — сказал Мутко агентству “Р-Спорт” по телефону. — Сейчас он гость РФС, конечно, встречусь с ним. Крымский футбол? Пока планов обсуждать его нет. По-моему, в данный момент все ясно по Крыму».

В июле 2015 года при содействии УЕФА был создан Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статусом. Его цель — развитие и популяризация профессионального футбола на территории полуострова. В июне 2016 года президент КФС Юрий Ветоха заявил, что организация может быть включена в состав УЕФА по истечении двух лет в 2018 году.
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