Мутко не планирует обсуждать с Чеферином крымский футбол в Петербурге
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Президент РФС Виталий Мутко заявил, что не планирует обсуждать вопрос статуса крымского футбола с президентом УЕФА Александером Чеферином в рамках его визита в Санкт-Петербург.
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«Это первый визит Чеферина в Россию, но мы с ним встречаемся постоянно на различных мероприятиях, — сказал Мутко агентству “Р-Спорт” по телефону. — Сейчас он гость РФС, конечно, встречусь с ним. Крымский футбол? Пока планов обсуждать его нет.
В июле 2015 года при содействии УЕФА был создан Крымский футбольный союз (КФС) со специальным статусом. Его цель — развитие и популяризация профессионального футбола на территории полуострова. В июне 2016 года президент КФС Юрий Ветоха заявил, что организация может быть включена в состав УЕФА по истечении двух лет в 2018 году.
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