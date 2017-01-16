Болельщики: «Спартак» платит 4,5 миллиона за ноль мячей и ноль голов в сезоне

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СМИ: ЗАРПЛАТА ЛУИЗА АДРИАНУ В «СПАРТАКЕ» СОСТАВИТ 4,5 МИЛЛИОНА ЕВРО.

Нападающий Луиз Адриану будет получать в «Спартаке» 4,5 миллиона евро в год, утверждает La Gazzetta dello Sport. Бразилец переходит в московский клуб из «Милана», официально сделка будет оформлена в ближайшее время.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">СМИ: зарплата Луиза Адриану в "Спартаке" составит 4,5 миллиона евро <a href="https://t.co/BK3q5rK6NQ">https://t.co/BK3q5rK6NQ</a></p>— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) <a href="https://twitter.com/AlexBobrovSE/status/820563496131821568">15 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

баламошка: Много для кота в мешке.

Darkman79: Не будет Федун ему столько платить. Миллиона 3, скорее всего, и то многовато.

eDmajor: Срубить денег можно и России, Китай подождет.

Enich: Интересно, как это скажется на микроклимате в команде. Пенсионер и потенциальный пассажир приходит на такую зарплату.

Айртон: Ну, даже если это и так, то при условии бесплатного перехода это относительно немного. Для сравнения Халка купили за 60 миллионов и с зарплатой 7. А что он выиграл за 4 года? Явно не то, на что рассчитывали, отдавая такие деньги.

Evpatii Kolovrat: Это провал зимней трансферной политики «Спартака», президент клуба заявлял перед зимней паузой, что будет неминуемое и безусловное усиление. Где оно? Команда уже начинает сборы на следующей неделе, а икры черной нет и не будет.

Berkut-7: 4 500 000 долларов за ноль мячей и ноль голов в 2016 сезоне! А родному Дзюбе 300 000 зажали добавить к новому контракту и отпустили в «Зенит».

«ЗЕНИТ» ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ САМЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ КЛУБОВ ЕВРОПЫ.

В опубликованном УЕФА финансовом отчете за 2015 год «Зенит» вошел в число десяти прибыльных клубов Европы. Российская команда попала в десятку лучших по операционной и чистой прибыли.

Список лучших по операционной прибыли выглядит следующим образом: «Манчестер Юнайтед» — 143 миллиона евро, «ПСЖ» — 120, «Реал» — 90, «Ливерпуль» — 86, «Арсенал» — 80, «Манчестер Сити» — 64, «Ювентус» — 59, «Барселона» — 58, «Зенит» — 57, «Бернли» — 54 миллиона.

Список первых десяти команд по чистой прибыли: «Ливерпуль» — 75 миллиона евро, «Ньюкасл» — 43, «Реал» — 42, «Лестер» — 40, «Бернли» — 40, «Днепр» — 33, «Реал Сосьедад» — 30, киевское «Динамо» — 30, «Зенит» — 26, «Мальме» — 25 миллионов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит" вошел в десятку самых прибыльных клубов Европы<a href="https://t.co/1ZhirPCQWQ">https://t.co/1ZhirPCQWQ</a> <a href="https://t.co/kUIp7mWnFi">pic.twitter.com/kUIp7mWnFi</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/820529551302397953">15 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Hrenoid: При этом «забыли» добавить, что перед этим были три года убытков, причем в 2012 году — 700 миллионов убытка. Также, согласно СПАРК, прибыль составила порядка 235 миллионов рублей, что явно не соответствует 26 миллионам евро. Понятно, что данная «прибыль» получилась просто за счет продажи игроков, покупка которых ранее дала очень большие убытки. В итоге — есть чем гордиться?

Гаттузо зол!: Трансферы не учитываются! Тем более что продажи были уже в 2016-м.

Vaysman: Им стадион построили, а ЦСКА на свои строил.

rusfed 2.0: На халковских трусах выехали.

Sandberg: Тут даже не ВЦИОМ, а само УЕФА отчет с цифрами накидало, но некоторые все равно против.

Shpasic: УЕФА все врет! Самый популярный клуб мира — «Спартак», а самый прибыльный — ЦСКА. И не надо тут ничего выдумывать!

ШАКИРА ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ПИКЕ УШЕЛ ИЗ «БАРСЕЛОНЫ».

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может покинуть каталонский клуб, утверждает Don Balon. По информации источника, жена футболиста певица Шакира хочет, чтобы ее супруг покинул команду в связи с большим давлением на него в Испании.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Как бы Шакира не сделала еще хуже<a href="https://t.co/GIeXW0JWxG">https://t.co/GIeXW0JWxG</a> <a href="https://t.co/djP1AG5ftt">pic.twitter.com/djP1AG5ftt</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/820664813055578112">15 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Армеец-1: В свое время одна настояла на том, чтобы ее муж Андрей Шевченко перешел из Милана (в котором он был царь и бог) в «Челси»! Что из этого вышло, многие знают….

Shpasic: Пущай в Китай едет.

Rossoneri: Прочитал сначала «Шакири».

Виктор Казак: Интересно, а что если Пике захочет, чтобы Шакира ушла из шоу-бизнеса?

Roma_Totti: Шакире есть, за что переживать, его постоянно в Испании освистывают, даже когда он играет за сборную.

ПРЕЗИДЕНТ «СЕНТ-ЭТЬЕНА»: МЫ И «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» ПОЛУЧИЛИ ПО 250 ТЫСЯЧ ЕВРО ОТ «ЗЕНИТА» ЗА МОЛЛО

Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер сообщил, что клуб получил 50 процентов от продажи полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в «Зенит». Французский хавбек прошлым летом покинул «Сент-Этьен» и перешел в самарский клуб.

— Наш клуб сохранил за собой 50 процентов прав на Молло, соответственно, мы получили 50 процентов от его перехода в «Зенит», — цитирует But Football Club Ромейера. — Были слухи, что сумма сделки составила чуть более трех миллионов евро, но это не так. Молло перешел в «Зенит» за 500 тысяч евро, мы получили 250 тысяч.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сколько "Зенит" заплатил за Молло. Теперь и это не секрет<a href="https://t.co/lmpFSgOZ5L">https://t.co/lmpFSgOZ5L</a> <a href="https://t.co/C83xiSzfc3">pic.twitter.com/C83xiSzfc3</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/820724998805614597">15 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Vedi: Президент «Сент-Этьена» — видно, человек с юмором, правда, он сам его не понимает.

Samarec: И они поверили? Гарай тоже в «Зенит» якобы за 5 миллионов уходил. Для третьей стороны всегда так.

Самарец: Молло ушел за «спасибо». Нам «спас-», а Крыльям «-ибо».