Стартует продажа билетов на матч «Краснодар» — «Фенербахче»
Матч 1/16 Лиги Европы — 16 января стартует продажа билетов на встречу «Краснодара» с «Фенербахче».
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Но только для владельцев сезонных абонементов на игры «быков» — у них приоритетное право на покупку. Остальные болельщики смогут приобрести билеты только с 30 января.
Игра «Краснодара» и «Фенербахче» пройдет на стадионе «черно-зеленых» 16 февраля.
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