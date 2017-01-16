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16 января 2017, 9:58 | Футбол | ГТРК «Кубань»

Стартует продажа билетов на матч «Краснодар» — «Фенербахче»

Матч 1/16 Лиги Европы — 16 января стартует продажа билетов на встречу «Краснодара» с «Фенербахче».

Приоритетное право на покупку билетов имеют владельцев сезонных абонементов на игры быков. Остальные болельщики смогут приобрести билеты только с 30 января. Увеличить
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Но только для владельцев сезонных абонементов на игры «быков» — у них приоритетное право на покупку. Остальные болельщики смогут приобрести билеты только с 30 января.

Игра «Краснодара» и «Фенербахче» пройдет на стадионе «черно-зеленых» 16 февраля.
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