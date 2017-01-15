ФК «Уфа» расстался с вратарем Богданом Сарнавским

В нынешнем сезоне Сарнавский в составе «Уфы-молодежной» принял участие в десяти матчах молодежного первенства России команд РФПЛ.

«Это обоюдное решение: мы думаем, что так будет лучше для игрока, — поделился с ТАСС своим мнением генеральный директор ФК “Уфа” Шамиль Газизов. — У нас ему все нравилось, но надо было двигаться дальше. В “Уфе” он не получал игрового времени, не пробивался в состав. Тем более он иностранец, поэтому, думаю, ему будет лучше на Украине. Сейчас у нас есть Михаил Бородько, Георги Шелия, приехал на просмотр Филиппов из “Спартака-2”. Он с нами до конца сбора, потом будем принимать решение».