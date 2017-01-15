Совет регионов 21 января рассмотрит программу по поддержке регионального футбола

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее вице-президент РФС, член совета регионов Сергей Анохин рассказал ТАСС, что первое заседание совета регионов пройдет 21 января в Санкт-Петербурге.

«Сейчас очень серьезно работает комитет по развитию. Думаю, к следующему исполкому через него пройдут все программы по развитию — “Поддержка регионов”, возрожденный проект “Поиск талантов”, “Подари детям стадион”, также образовательные программы, поддержка женского футбола. Комитет сейчас эти программы утвердит, исполком одобрит, и мы начнем их финансирование. На совете регионов мы посмотрим программу “Поддержка регионов”, заслушаем позиции», — сказал Мутко.

Совет регионов был утвержден на исполкоме РФС 22 ноября, его задачей является развитие регионального футбола. В совещательный орган вошли представители 20 межрегиональных объединений федераций футбола и региональных футбольных федераций.