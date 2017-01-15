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15 января 2017, 11:04 | Футбол | ТАСС

Совет регионов 21 января рассмотрит программу по поддержке регионального футбола

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Совет регионов Российского футбольного союза (РФС) 21 января на заседании в Санкт-Петербурге рассмотрит программу по поддержке регионального футбола. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

В совещательный орган входят редставители 20 межрегиональных объединений федераций футбола и региональных футбольных федераций. Увеличить
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Ранее вице-президент РФС, член совета регионов Сергей Анохин рассказал ТАСС, что первое заседание совета регионов пройдет 21 января в Санкт-Петербурге.

«Сейчас очень серьезно работает комитет по развитию. Думаю, к следующему исполкому через него пройдут все программы по развитию — “Поддержка регионов”, возрожденный проект “Поиск талантов”, “Подари детям стадион”, также образовательные программы, поддержка женского футбола. Комитет сейчас эти программы утвердит, исполком одобрит, и мы начнем их финансирование. На совете регионов мы посмотрим программу “Поддержка регионов”, заслушаем позиции», — сказал Мутко.

Совет регионов был утвержден на исполкоме РФС 22 ноября, его задачей является развитие регионального футбола. В совещательный орган вошли представители 20 межрегиональных объединений федераций футбола и региональных футбольных федераций.

Помимо Анохина, в него вошли Анатолий Турчак, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Игорь Ефремов, Лом-Али Ибрагимов, Алексей Комаров, Владимир Крысин, Анатолий Зинченко, Алексей Севастьянов, Николай Походенко, Владимир Проскурин, Григорий Иванов, Сергей Кузьмин, Андрей Фаломкин, Евгений Кудряшов, Александр Бартоломей, Николай Сардак и Александр Гусев.
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