Совет регионов 21 января рассмотрит программу по поддержке регионального футбола
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Совет регионов Российского футбольного союза (РФС) 21 января на заседании в
Санкт-Петербурге рассмотрит программу по поддержке регионального футбола. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.
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«Сейчас очень серьезно работает комитет по развитию. Думаю, к следующему исполкому через него пройдут все программы по развитию — “Поддержка регионов”, возрожденный проект “Поиск талантов”, “Подари детям стадион”, также образовательные программы, поддержка женского футбола. Комитет сейчас эти программы утвердит, исполком одобрит, и мы начнем их финансирование. На совете регионов мы посмотрим программу “Поддержка регионов”, заслушаем позиции», — сказал Мутко.
Совет регионов был утвержден на исполкоме РФС 22 ноября, его задачей является развитие регионального футбола. В совещательный орган вошли представители 20 межрегиональных объединений федераций футбола и региональных футбольных федераций.
Помимо Анохина, в него вошли Анатолий Турчак, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Игорь Ефремов,
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