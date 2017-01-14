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14 января 2017, 13:50 | Футбол | АиФ Ростов-на-Дону

«Ростов» крупно обыграл «Аль-Хиляль» — 4:0

Новый год футболисты донского клуба начали с уверенной победы на выезде.

Первую контрольную игру на выезде ФК «Ростов» завершил уверенной победой, сообщает пресс-служба донского клуба из столицы Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Счёт товарищеского матча с командой их Судовской Аравии «Аль-Хиляль» 4:0.

В первом тайме у ростовчан отличился Александр Бухаров (на 6-й минуте), а после перерыва забитые мячи на свой счёт записали Игорь Киреев (49-я минута), Фёдор Кудряшов (52-я минута) и Сердар Азмун (66-я минута).

Сейчас подопечные Ивана Данильянца продолжают подготовку ко второй части сезона в стандартном режиме.
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