Первую контрольную игру на выезде ФК «Ростов» завершил уверенной победой, сообщает пресс-служба донского клуба из столицы Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Счёт товарищеского матча с командой их Судовской Аравии «Аль-Хиляль» 4:0.

В первом тайме у ростовчан отличился Александр Бухаров (на 6-й минуте), а после перерыва забитые мячи на свой счёт записали Игорь Киреев (49-я минута), Фёдор Кудряшов (52-я минута) и Сердар Азмун (66-я минута).

Сейчас подопечные Ивана Данильянца продолжают подготовку ко второй части сезона в стандартном режиме.