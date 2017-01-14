«Ростов» крупно обыграл «Аль-Хиляль» — 4:0
Новый год футболисты донского клуба начали с уверенной победы на выезде.
Первую контрольную игру на выезде ФК «Ростов» завершил уверенной победой, сообщает
Счёт товарищеского матча с командой их Судовской Аравии «Аль-Хиляль» 4:0.
В первом тайме у ростовчан отличился Александр Бухаров (на 6-й минуте), а после перерыва забитые мячи на свой счёт записали Игорь Киреев (49-я минута), Фёдор Кудряшов (52-я минута) и Сердар Азмун (66-я минута).
Сейчас подопечные Ивана Данильянца продолжают подготовку ко второй части сезона в стандартном режиме.
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