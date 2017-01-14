Руководство ФК «Уфа» обещало защитить фаната, уволенного из-за фотографии
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в интервью изданию «Р-Спорт» прокомментировал ситуацию с увольнением с работы преданного болельщика клуба и талантливого спортивного фотографа Виталия Двоеглазова.
Напомним, мужчина, работавший инспектором службы безопасности в аэропорту, вынужден был уволиться по требованию руководства предприятия после того, как он опубликовал в соцсетях селфи с новым наставником «горожан» Сергеем Семаком. Фото было сделано на рабочем месте Виталия, в аэропорту, где он встретил прилетевшего в Уфу Семака.
«Пока нам известна позиция только одной стороны. Я хорошо знаю Виталия, знаю с хорошей стороны. Я поручу помощникам разобраться в ситуации», — пояснил в интервью Шамиль Газизов.
ProUfu.ru будет следить за развитием событий.
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