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https://sport.mail.ru/news/football/28423403/
14 января 2017, 0:15 | Футбол | Чемпионат.com

«Зенит» вошёл в десятку самых прибыльных клубов Европы

«Зенит» входит в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли в финансовом 2015 году, сообщается в ежегодном финансовом отчёте УЕФА.

Зенит входит в первую десятку европейских клубов как по операционной так и по чистой прибыли сообщается в ежегодном финансовом отчёте <span class=error>УЕФА</span>. Увеличить
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Операционная прибыль питерской команды — € 57 млн (рост — 29% по сравнению с предыдущим периодом), а чистая — € 26 млн (рост — 13%).

10 европейских клубов-лидеров по операционной прибыли:
1. «Манчестер Юнайтед» — € 143 млн
2. «ПСЖ» — € 120 млн
3. «Реал» — € 90 млн
4. «Ливерпуль» — € 86 млн
5. «Арсенал» — € 80 млн
6. «Манчестер Сити» — € 64 млн
7. «Ювентус» — € 59 млн
8. «Барселона» — € 58 млн
9. «Зенит» — € 57 млн
10. «Бёрнли» — € 54 млн

10 европейских клубов — лидеров по чистой прибыли:
1. «Ливерпуль» — € 75 млн
2. «Ньюкасл Юнайтед» — € 43 млн
3. «Реал» — € 42 млн
4. «Лестер Сити» — € 40 млн
5. «Бёрнли» — € 40 млн
6. «Днепр» — € 33 млн
7. «Реал Сосьедад» — € 30 млн
8. «Динамо» (Киев) — € 30 млн
9. «Зенит» — € 26 млн
10. «Мальмё» — € 25 млн.
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