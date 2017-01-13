Геннадий Орлов: Да, стадион в Питере — памятник коррупции. Но он уникален и очень нужен!
Известный телекомментатор подчеркнул, что стадион «Петровский» откровенно устарел с точки зрения комфорта и назвал новую арену на Крестовском острове уникальным сооружением.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В эфире на радио вы довольно жестко «прошлись» по стадиону «Петровский» с точки зрения удобств. Даже назвали арену «отстоем». А новая,
— А вы думаете, когда строили
— Что, например?
— А как пирамиды Хеопса возводились? Мы же не знаем… Сколько людей погибало при монументальных стройках. Это, к сожалению, исторический факт.
— Но «Петровский»,
— Ну если там нет туалетов для женщин? Ну что это такое? Он отсталый, неудобный, неуютный. Расстояние между сидениями маленькое. А где машину поставить? И потом — весь этот район страдает, когда идет футбол. Неудобно… Приходится мириться. Это наши реалии. Ждем нового стадиона.
— Вы же были на нем?
— Да, он замечательный! Наверное, он памятник коррупции. Но помните, какое коррупционное дело было с реставрацией Кремля? Сколько скандалов было с Большим театром, со сценой в Мариинке?
— То есть, нужно со всем этим мириться?
— Хотелось бы жить иначе, но не получается… Сколько денег потрачено, но ведь ни одного уголовного дело не закончено. Ну как к этому всему относиться? А по факту: спасибо стадиону «Петровский». «Зенит» все время подделывает
— Значит, с нетерпением ждете открытия новой арены?
— Да, его строят плохо, тяжело. А что строят хорошо? Такие у нас строители. Но это же уникальное сооружение.
— Но не 10 же лет?..
— Ну что поделать. Этот вопрос нужно задавать руководству. За время стройки в городе поменялось три председателя строительного комитета. Три, понимаете? Где
— Какое?
— Вся гидроизоляция текла, вентиляция — та же история. Это же ужасно! А Албин вместе с «Метростроем» все латают! А кто до этого всего довел? Никто теперь уже и не вспомнит. Это и боль, и страдание. Но это наши реалии.
А вообще я очень люблю «Петровский». Я там играл, комментировал столько матчей. Но сейчас он уже не может отвечать новым потребностям. Старый стадион, устарел. Ну вот как туда с детьми ходить? Холодно, ветрено, от дождя же там не спрячешься. Поэтому болельщики «Зенита», которые постоянно сюда ходят, — настоящие герои. Но мы ждем новую арену. Она будет очень хорошей. А всеми этими странными вещами должны заниматься компетентными органы.
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