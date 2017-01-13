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— В эфире на радио вы довольно жестко «прошлись» по стадиону «Петровский» с точки зрения удобств. Даже назвали арену «отстоем». А новая, по-вашему, это не памятник коррупции? Будет ли желание у людей ходить туда?

— А вы думаете, когда строили что-то другое, это не памятник коррупции?

— Что, например?

— А как пирамиды Хеопса возводились? Мы же не знаем… Сколько людей погибало при монументальных стройках. Это, к сожалению, исторический факт.

— Но «Петровский», по-вашему, настолько плох?

— Ну если там нет туалетов для женщин? Ну что это такое? Он отсталый, неудобный, неуютный. Расстояние между сидениями маленькое. А где машину поставить? И потом — весь этот район страдает, когда идет футбол. Неудобно… Приходится мириться. Это наши реалии. Ждем нового стадиона.

— Вы же были на нем?

— Да, он замечательный! Наверное, он памятник коррупции. Но помните, какое коррупционное дело было с реставрацией Кремля? Сколько скандалов было с Большим театром, со сценой в Мариинке?

— То есть, нужно со всем этим мириться?

— Хотелось бы жить иначе, но не получается… Сколько денег потрачено, но ведь ни одного уголовного дело не закончено. Ну как к этому всему относиться? А по факту: спасибо стадиону «Петровский». «Зенит» все время подделывает что-то на нем, ремонтирует раздевалки. Поле — лучшее в стране. Самый северный город и самый классный газон! Столько сил было потрачено и денег на него. Но у нас просто не было другой арены.

— Значит, с нетерпением ждете открытия новой арены?

— Да, его строят плохо, тяжело. А что строят хорошо? Такие у нас строители. Но это же уникальное сооружение.

— Но не 10 же лет?..

— Ну что поделать. Этот вопрос нужно задавать руководству. За время стройки в городе поменялось три председателя строительного комитета. Три, понимаете? Где концы-то теперь найти? Вице-губернаторы поменялись. А один из них Оганесян находится под следствием. Вот сейчас пришел Албин. И он заслуживает только добрых слов. Он со своей командой просто спасает ситуацию. Знаете, какое наследство ему оставили?

— Какое?

— Вся гидроизоляция текла, вентиляция — та же история. Это же ужасно! А Албин вместе с «Метростроем» все латают! А кто до этого всего довел? Никто теперь уже и не вспомнит. Это и боль, и страдание. Но это наши реалии.

А вообще я очень люблю «Петровский». Я там играл, комментировал столько матчей. Но сейчас он уже не может отвечать новым потребностям. Старый стадион, устарел. Ну вот как туда с детьми ходить? Холодно, ветрено, от дождя же там не спрячешься. Поэтому болельщики «Зенита», которые постоянно сюда ходят, — настоящие герои. Но мы ждем новую арену. Она будет очень хорошей. А всеми этими странными вещами должны заниматься компетентными органы.