УЕФА: «Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат футболистов

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УЕФА представил отчет за 2015-й финансовый год, однако обычно финансовый год не совпадает с календарным. Так, в отчете используются данные по всему сезону-2015/16.

По данным УЕФА, за отчетный период футболисты «Зенита» суммарно получили €113 млн. Первое место в рейтинге занимает «Барселона» (€340 млн), второе — мадридский «Реал» (€289 млн), третье — лондонский «Челси» (€284 млн).

В отчете указано, что уровень зарплат в «Зените» снизился на 11% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов, что является средним показателем среди ведущих клубов рейтинга.