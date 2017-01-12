Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28410215/
12 января 2017, 23:29 | Футбол | ТАСС

УЕФА: «Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат футболистов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» занимает 17-е место среди европейских футбольных клубов по сумме зарплат игроков. Такие данные представлены в отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В сезоне-2015/16 футболисты петербургского клуба суммарно получили €113 млн. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

УЕФА представил отчет за 2015-й финансовый год, однако обычно финансовый год не совпадает с календарным. Так, в отчете используются данные по всему сезону-2015/16.

По данным УЕФА, за отчетный период футболисты «Зенита» суммарно получили €113 млн. Первое место в рейтинге занимает «Барселона» (€340 млн), второе — мадридский «Реал» (€289 млн), третье — лондонский «Челси» (€284 млн).

В отчете указано, что уровень зарплат в «Зените» снизился на 11% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов, что является средним показателем среди ведущих клубов рейтинга.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Агент Кришито сообщил, что итальянец продлит контракт с «Зенитом»

Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, дал понять, что итальянский футболист не покинет петербургский клуб в ближайшем будущем. По словам Д’Амико, стороны хотят продолжать сотрудничество, и контракт с 30-летним защитником будет продлён.
Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Мещеряков подтвердил, что "Локомотив" и "Спартак" согласовали трансфер Самедова

Сергей Карякин выиграл 10-й этап ралли "Дакар" в зачете квадроциклов

ФК ЦСКА вошел в десятку европейских клубов с самым большим чистым долгом