УЕФА: «Зенит» занимает 17-е место в Европе по уровню зарплат футболистов
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/.
Санкт-петербургский «Зенит» занимает 17-е место среди европейских футбольных клубов по сумме зарплат игроков. Такие данные представлены в отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
УЕФА представил отчет за 2015-й финансовый год, однако обычно финансовый год не совпадает с календарным. Так, в отчете используются данные по всему сезону-2015/16.
По данным УЕФА, за отчетный период футболисты «Зенита» суммарно получили €113 млн. Первое место в рейтинге занимает «Барселона» (€340 млн), второе — мадридский «Реал» (€289 млн), третье — лондонский «Челси» (€284 млн).
В отчете указано, что уровень зарплат в «Зените» снизился на 11% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Петербургский клуб тратит на зарплаты 58% своих доходов, что является средним показателем среди ведущих клубов рейтинга.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter