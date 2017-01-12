ЦСКА попал в топ-10 европейских клубов с самым большим чистым долгом

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Московский ЦСКА имеет чистый долг в размере € 224 млн, занимая по этому показателю седьмую строчку.



Худший показатель у английского «Манчестер Юнайтед», чистый долг которого составляет € 536 млн. По итогам прошлого года манкунианцы добились рекордной отметки по доходам (€ 587 млн), однако их чистый долг увеличился на 25%.



На второй строчке списка клубов с наибольшим чистым долгом оказалась португальская «Бенфика» (€ 336 млн), на третьей — итальянский «Интер» (€ 306 млн).



Топ-10 европейских клубов с наибольшим чистым долгом выглядит следующим образом:



1. «Манчестер Юнайтед» (€ 536 млн)

2. «Бенфика» (€ 336 млн)

3. «Интер» (€ 306 млн)

4. «Валенсия» (€ 285 млн)

5. «Куинз Парк Рейнджерс» (€ 279 млн)

6. «Милан» (€ 249 млн)

7. ЦСКА (€ 224 млн)

8. «Галатасарай» (€ 222 млн)

9. «Ювентус» (€ 209 млн)

10. «Рома» (€ 208 млн).