Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football/28409435/
12 января 2017, 21:14 | Футбол | Чемпионат.com

ЦСКА попал в топ-10 европейских клубов с самым большим чистым долгом

УЕФА опубликовала суммы чистых долгов среди европейских футбольный клубов.

<span class=error>УЕФА</span> опубликовала суммы чистых долгов среди европейских футбольный клубов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Московский ЦСКА имеет чистый долг в размере € 224 млн, занимая по этому показателю седьмую строчку.

Худший показатель у английского «Манчестер Юнайтед», чистый долг которого составляет € 536 млн. По итогам прошлого года манкунианцы добились рекордной отметки по доходам (€ 587 млн), однако их чистый долг увеличился на 25%.

На второй строчке списка клубов с наибольшим чистым долгом оказалась португальская «Бенфика» (€ 336 млн), на третьей — итальянский «Интер» (€ 306 млн).

Топ-10 европейских клубов с наибольшим чистым долгом выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» (€ 536 млн)
2. «Бенфика» (€ 336 млн)
3. «Интер» (€ 306 млн)
4. «Валенсия» (€ 285 млн)
5. «Куинз Парк Рейнджерс» (€ 279 млн)
6. «Милан» (€ 249 млн)
7. ЦСКА (€ 224 млн)
8. «Галатасарай» (€ 222 млн)
9. «Ювентус» (€ 209 млн)
10. «Рома» (€ 208 млн).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России