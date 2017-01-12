ЦСКА попал в топ-10 европейских клубов с самым большим чистым долгом
УЕФА опубликовала суммы чистых долгов среди европейских футбольный клубов.
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Московский ЦСКА имеет чистый долг в размере € 224 млн, занимая по этому показателю седьмую строчку.
Худший показатель у английского «Манчестер Юнайтед», чистый долг которого составляет € 536 млн. По итогам прошлого года манкунианцы добились рекордной отметки по доходам (€ 587 млн), однако их чистый долг увеличился на 25%.
На второй строчке списка клубов с наибольшим чистым долгом оказалась португальская «Бенфика» (€ 336 млн), на третьей — итальянский «Интер» (€ 306 млн).
Топ-10 европейских клубов с наибольшим чистым долгом выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» (€ 536 млн)
2. «Бенфика» (€ 336 млн)
3. «Интер» (€ 306 млн)
4. «Валенсия» (€ 285 млн)
5. «Куинз Парк Рейнджерс» (€ 279 млн)
6. «Милан» (€ 249 млн)
7. ЦСКА (€ 224 млн)
8. «Галатасарай» (€ 222 млн)
9. «Ювентус» (€ 209 млн)
10. «Рома» (€ 208 млн).
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