Вратарь клуба пляжного футбола ЦСКА Руслан Пелецкий пропал в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Вратарь московского клуба пляжного футбола ЦСКА Руслан Пелецкий пропал в Санкт-Петербурге.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила сестра футболиста Олеся Пелецкая. Близкие 22-летнего голкипера не получают от него вестей с 10 января.
«В 14:20 находился у метро “Проспект Ветеранов”. Далее, со слов знакомого, передвигался в сторону метро “Площадь Восстания”. Со слов пропавшего, в 15:00 у него должна была состояться встреча в центре. Где конкретно и с кем должна была произойти встреча — неизвестно. Друзья и родственники о планах Руслана были не в курсе. Такая ситуация — из ряда вон выходящая, поскольку с членами семьи созванивается регулярно, сообщает о своих планах. Вечером 10 января телефон не отвечал, хотя был доступен. Звонили весь вечер, всю ночь — телефон также не отвечал. Только на утро 11 января телефон был выключен, и выключен до сих пор», — написала сестра игрока.
Сообщается, что Пелецкий был одет в голубые брюки, чёрные кеды,
Те, кто обладает
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