Вратарь клуба пляжного футбола ЦСКА Руслан Пелецкий пропал в Санкт-Петербурге

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Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила сестра футболиста Олеся Пелецкая. Близкие 22-летнего голкипера не получают от него вестей с 10 января.

«В 14:20 находился у метро “Проспект Ветеранов”. Далее, со слов знакомого, передвигался в сторону метро “Площадь Восстания”. Со слов пропавшего, в 15:00 у него должна была состояться встреча в центре. Где конкретно и с кем должна была произойти встреча — неизвестно. Друзья и родственники о планах Руслана были не в курсе. Такая ситуация — из ряда вон выходящая, поскольку с членами семьи созванивается регулярно, сообщает о своих планах. Вечером 10 января телефон не отвечал, хотя был доступен. Звонили весь вечер, всю ночь — телефон также не отвечал. Только на утро 11 января телефон был выключен, и выключен до сих пор», — написала сестра игрока.

Сообщается, что Пелецкий был одет в голубые брюки, чёрные кеды, темно-зелёный пуховик с коричневым мехом на капюшоне, под курткой в чёрной кофте на молнии.

Те, кто обладает какой-либо информацией о Пелецком, могут посодействовать в поисках и связаться по телефонам: 89214406357 (Олеся, сестра), 89990276194 (Ян, брат), 89111975813 (Егор, друг), 89111644904 (Владислав, друг).

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