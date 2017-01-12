«Краснодар» подписал контракт с хавбеком Араиком Овсепяном
Ряды ФК «Краснодар» пополнил 21-летний воспитанник сибирского футбола, полузащитник Араик Овсепян.
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С 2014 года Овсепян играл за новосибирскую «Сибирь-2» в зоне «Восток» второго российского дивизиона, а перед началом нынешнего сезона был заявлен за главную команду «Сибири» и провел в ее рядах 11 матчей, в которых забитыми мячами не отметился.
В настоящее время «Краснодар» и «Сибирь» достигли договоренности о трансфере Овсепяна в ряды «горожан». Футболист прошёл медицинское обследование, после чего с ним был подписан контракт, срок которого истекает в конце декабря 2021 года.
В ближайшее время Овсепян начнет тренироваться в составе «Краснодара-2», велика вероятность того, что наставник главной команды Игорь Шалимов возьмет молодого футболиста на второй сбор, который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля, сообщает
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