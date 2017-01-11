Болельщики: 32 или 48 — какая разница? Все равно чемпионами станут немцы
Трансферные новости вокруг «Спартака» и «Зенита» — самые обсуждаемые темы минувшего вторника.
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СОВЕТ ФИФА ОДОБРИЛ РАСШИРЕНИЕ ЧМ ДО 48 УЧАСТНИКОВ.
Совет ФИФА единогласно проголосовал за расширение числа участников чемпионата мира до 48 команд, информирует
pravda1979. 32 или 48… Какая разница? Все равно чемпионами станут немцы.
Andre_Saratov. Маловато будет!
FINIX. Нужно исключить промежуточные варианты и проводить чемпионат мира сразу среди ВСЕХ членов ФИФА. Длиться он будет календарный год и проходить по всему земному шару.
Фан. Зато будем гарантировано играть на ЧМ.
АЛИ УЗДЕНОВ: «НОБОА СЕРЬЕЗНО ДУМАЕТ НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ «ЗЕНИТА».
Член совета директоров «Ростова» Али Узденов подтвердил информацию «СЭ» о том, что 31-летний полузащитник Кристиан Нобоа зимой может перейти в «Зенит».
klondaik. А кого еще «Зенит» изволит?
andreichf. Похоже, лимит отменят.
Jean4. А место то на поле всем хватит? Или очередной
СМИ: «СПАРТАК» ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ГОНКЕ ЗА САКО.
«Спартак» может приобрести защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, сообщает le10sport. Отмечается, что
jpanin. Куда их всех
burberry123. Игрок — ок, пригодится, безусловно, главное, чтоб не в сделку по переходу Промеса включали.
Тони Старк. Практически год не играл, отличное усиление.
Darkman79. Защитник с ценником 23 миллиона? Конечно, купят.
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