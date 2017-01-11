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11 января 2017, 8:51 | Футбол | Спорт-Экспресс

Болельщики: 32 или 48 — какая разница? Все равно чемпионами станут немцы

Трансферные новости вокруг «Спартака» и «Зенита» — самые обсуждаемые темы минувшего вторника.

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СОВЕТ ФИФА ОДОБРИЛ РАСШИРЕНИЕ ЧМ ДО 48 УЧАСТНИКОВ.

Совет ФИФА единогласно проголосовал за расширение числа участников чемпионата мира до 48 команд, информирует пресс-служба организации. Сообщается, что уже на турнире в 2026 году сборные будут поделены на 16 групп по 3 команды.

pravda1979. 32 или 48… Какая разница? Все равно чемпионами станут немцы.

Andre_Saratov. Маловато будет!

FINIX. Нужно исключить промежуточные варианты и проводить чемпионат мира сразу среди ВСЕХ членов ФИФА. Длиться он будет календарный год и проходить по всему земному шару.

Фан. Зато будем гарантировано играть на ЧМ.

АЛИ УЗДЕНОВ: «НОБОА СЕРЬЕЗНО ДУМАЕТ НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ «ЗЕНИТА».

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов подтвердил информацию «СЭ» о том, что 31-летний полузащитник Кристиан Нобоа зимой может перейти в «Зенит».

alex-ls. Нобоа уже пробовал в «Динамо», что вышло, все помнят, уходить ему от Курбана глупо.

klondaik. А кого еще «Зенит» изволит?

andreichf. Похоже, лимит отменят.

Jean4. А место то на поле всем хватит? Или очередной пассажир-легионер на лавку?

СМИ: «СПАРТАК» ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ГОНКЕ ЗА САКО.

«Спартак» может приобрести защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, сообщает le10sport. Отмечается, что красно-белые активно интересуются французским футболистом и являются главными лидерами в гонке за игрока. 26-летнему французу может быть предложен очень выгодный контракт.

jpanin. Куда их всех девать-то Федун будет?

burberry123. Игрок — ок, пригодится, безусловно, главное, чтоб не в сделку по переходу Промеса включали.

Тони Старк. Практически год не играл, отличное усиление.

Darkman79. Защитник с ценником 23 миллиона? Конечно, купят.

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