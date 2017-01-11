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СОВЕТ ФИФА ОДОБРИЛ РАСШИРЕНИЕ ЧМ ДО 48 УЧАСТНИКОВ.

Совет ФИФА единогласно проголосовал за расширение числа участников чемпионата мира до 48 команд, информирует пресс-служба организации. Сообщается, что уже на турнире в 2026 году сборные будут поделены на 16 групп по 3 команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Как будет выглядеть жеребьевка ЧМ с 48 сборными - в одной картинке <a href="https://t.co/v7XVfhlyQp">https://t.co/v7XVfhlyQp</a> <a href="https://t.co/JL7r3uVlbw">pic.twitter.com/JL7r3uVlbw</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/818906493462441984">10 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

pravda1979. 32 или 48… Какая разница? Все равно чемпионами станут немцы.

Andre_Saratov. Маловато будет!

FINIX. Нужно исключить промежуточные варианты и проводить чемпионат мира сразу среди ВСЕХ членов ФИФА. Длиться он будет календарный год и проходить по всему земному шару.

Фан. Зато будем гарантировано играть на ЧМ.

АЛИ УЗДЕНОВ: «НОБОА СЕРЬЕЗНО ДУМАЕТ НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ «ЗЕНИТА».

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов подтвердил информацию «СЭ» о том, что 31-летний полузащитник Кристиан Нобоа зимой может перейти в «Зенит».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">У "Ростова" есть предложение по Нобоа не только от "Зенита", но и от другого рос клуба<a href="https://t.co/AXUVAyrOLK">https://t.co/AXUVAyrOLK</a> <a href="https://t.co/gYmaXuhSUt">pic.twitter.com/gYmaXuhSUt</a></p>— СЭ Инсайд (@inside_se) <a href="https://twitter.com/inside_se/status/818884818666745856">10 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

alex-ls. Нобоа уже пробовал в «Динамо», что вышло, все помнят, уходить ему от Курбана глупо.

klondaik. А кого еще «Зенит» изволит?

andreichf. Похоже, лимит отменят.

Jean4. А место то на поле всем хватит? Или очередной пассажир-легионер на лавку?

СМИ: «СПАРТАК» ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ГОНКЕ ЗА САКО.

«Спартак» может приобрести защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако, сообщает le10sport. Отмечается, что красно-белые активно интересуются французским футболистом и являются главными лидерами в гонке за игрока. 26-летнему французу может быть предложен очень выгодный контракт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Последние новости о переходе Ромулу в "Фламенго"<a href="https://t.co/VbgVvSSe3q">https://t.co/VbgVvSSe3q</a> <a href="https://t.co/YuLFIHix8o">pic.twitter.com/YuLFIHix8o</a></p>— Спорт-Экспресс (@sportexpress) <a href="https://twitter.com/sportexpress/status/818766986805211137">10 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

jpanin. Куда их всех девать-то Федун будет?

burberry123. Игрок — ок, пригодится, безусловно, главное, чтоб не в сделку по переходу Промеса включали.

Тони Старк. Практически год не играл, отличное усиление.

Darkman79. Защитник с ценником 23 миллиона? Конечно, купят.