Защитник сборной Эквадора Рамирес перешел в ФК «Краснодар»
ФК «Краснодар» объявил о подписании контракта с 22-летним защитником сборной Эквадора Кристианом Рамиресом.
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9 января игрок прошел меобследование, после чего подписал трудовое соглашение с краснодарским клубом. Срок контракта — 4,5 года. С завтрашнего дня игрок приступает к тренировкам в составе «Краснодара», сообщили в
Как сообщали Юга.ру, за свою карьеру Рамирес выступал в эквадорском «Индепендьенте дель Валье», немецких «Фортуне» из Дюссельдорфа и «Нюрнберге». Предыдущим клубом футболиста был «Ференцварош» из Будапешта, в составе которого он выиграл Чемпионат и Кубок Венгрии, а также Кубок венгерской Лиги.
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