«Актобе» проведет товарищеский матч с клубом российской премьер-лиги
Одним из соперником «Актобе» на
учебно-тренировочных сборах в Турции станет махачкалинский «Анжи».
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Первую половину сезона «Анжи» завершил на 11-м месте из 17 команд российской
Изменения произошли и в «Актобе». Генеральный директор клуба Дмитрий Васильев был арестован по делу о коррупции, а россиянина Юрия Уткульбаева на посту главного тренера сменил украинец Игорь Рахаев.
Матч между «Анжи» и «Актобе» состоится 22 января в Турции, сообщается в официальном твиттере российского клуба.
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