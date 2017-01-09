«Актобе» проведет товарищеский матч с клубом российской премьер-лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первую половину сезона «Анжи» завершил на 11-м месте из 17 команд российской премьер-лиге. В конце декабря клуб объявил о смене курса развития из финансового кризиса, сменив владельца и главного тренера.

Изменения произошли и в «Актобе». Генеральный директор клуба Дмитрий Васильев был арестован по делу о коррупции, а россиянина Юрия Уткульбаева на посту главного тренера сменил украинец Игорь Рахаев.

Матч между «Анжи» и «Актобе» состоится 22 января в Турции, сообщается в официальном твиттере российского клуба.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">На первом сборе в Турции сыграем контрольные матчи с румынским <a href="https://twitter.com/panduriics">@panduriics</a> (18 января) и казахстанским <a href="https://twitter.com/OFCAKTOBE">@OFCAKTOBE</a> (22 января).</p>— ФК «Анжи» (@fc_anji) <a href="https://twitter.com/fc_anji/status/818459306475581440">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>