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9 января 2017, 20:59 | Футбол | Vesti.kz

«Актобе» проведет товарищеский матч с клубом российской премьер-лиги

Одним из соперником «Актобе» на учебно-тренировочных сборах в Турции станет махачкалинский «Анжи».

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Первую половину сезона «Анжи» завершил на 11-м месте из 17 команд российской премьер-лиге. В конце декабря клуб объявил о смене курса развития из финансового кризиса, сменив владельца и главного тренера.

Изменения произошли и в «Актобе». Генеральный директор клуба Дмитрий Васильев был арестован по делу о коррупции, а россиянина Юрия Уткульбаева на посту главного тренера сменил украинец Игорь Рахаев.

Матч между «Анжи» и «Актобе» состоится 22 января в Турции, сообщается в официальном твиттере российского клуба.

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