Пока вы праздновали: 10 главных событий новогодних каникул

Витсель переехал в Китай, а не в «Ювентус»

Эх, не погрузиться нам теперь в вал новостей о трансфере Витселя из «Зенита» — сериал закончился. Только вот концовка многих не устроила — бельгийский полузащитник выбрал не «Ювентус» (или даже «Барселону», как сообщали иностранные медиа), а китайские деньги в клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Витсель теперь будет зарабатывать € 18 млн в год, а болельщики уже начали собирать деньги для Акселя и его жены в «Фейсбуке».

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«Зенит» заменил Витселя Цаллаговым

В Питере не спешат тратить полученные из Китая миллионы и первую покупку в новом году сделали в эконом-формате, заплатив за 26-летнего защитника «Крыльев» всего € 300 тыс. Цаллагов проведёт в «Зените» ближайшие три с половиной года, где как игрок разносторонний сможет заменить и Витселя в опорной зоне, и травмированного Смольникова справа в обороне.

В «Анжи» очередная смена курса

Первым махачкалинский клуб покинул владелец и президент — Керимова заменил бывший президент местного «Динамо» Осман Кадиев. За президентом проследовал главный тренер Павел Врба (его заменил Александр Григорян из хабаровского СКА), затем защитник Менса перешёл в «Коламбус Крю», а полузащитник Бериша — в «Терек». Управляющий штаб во главе с Сергеем Доронченко также покинул «Анжи», а начальником клуба был назначен бывший судья Игорь Егоров. Тем временем распродажа в Махачкале ещё не закончена: «Рубин» может забрать Беленова, ЦСКА — Боли, а Будковским интересуются «Уфа» и «Бешикташ».



ЦСКА потерял ещё одного нападающего

Виктор Гончаренко сразу дал понять, что на Страндберга в ЦСКА не рассчитывает, и шведский форвард в начале нового года уехал из «армейского» клуба в «Брюгге». Болельщикам ЦСКА он запомнится разве что третьим голом в ворота «Терека» на матче — открытии нового стадиона. Кстати, новой команде Карлос тоже оказался не нужен — лидер чемпионата Бельгии намерен отдать нападающего в аренду в аутсайдер Лиги Жюпиле клуб «Вестерло».



Алли «похоронил» «Челси»

В конце 2016-го команда Конте казалась непобедимой, но в лондонском дерби «Тоттенхэм» смог остановить «Челси» в 20-м туре АПЛ. Дубль в матче сделал Деле Алли, на которого по слухам претендуют мадридский «Реал», парижский «ПСЖ» и несколько клубов из Китая (куда же без них этой зимой?) Молодая английская звезда стоит £ 50 млн и может покинуть «Тоттенхэм» уже совсем скоро.

В РФПЛ новая мыльная опера: Попов и Турция

Лучший игрок Болгарии — 2016 может снова вернуться в Турцию. На капитана болгарской сборной претендует «Трабзонспор», который то хочет арендовать спартаковца, то купить его. По слухам Ивелин согласился на повторное предложение контракта из Турции, однако жена Попова Елена Паришева переезжать в эту страну отказывается.



«Слишком рано уходить за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в “Спартаке”», — сказал болгарин в одном из недавних интервью.

«Реал» установил очередной рекорд

39 матчей без поражений — так может только «Барса» — 2015/16 и нынешний «Реал». Зинедин Зидан уверенно идёт к треблу и не собирается уступать никому, за что по слухам получил от Флорентина Переса двойную прибавку к зарплате. Тем более, вчера «Барса» снова оступилась и уже на 5 очков отстаёт от команды из Мадрида в Примере.



Муса выбил «Эвертон» из Кубка Англии

«Муса был блистателен, он стал лучше понимать английский футбол», — заявил Раньери после матча «Эвертон» — «Лестер». В этой игре бывший армеец наконец смог сыграть в Англии также, как в ЦСКА, и, выйдя на поле на 35-й минуте, своим дублем принёс чемпионам АПЛ победу в Кубке страны.



«Локомотив» устраивает распродажу

Не только «Анжи» собирается расстаться с большим количеством игроков этой зимой. Как стало известно «Чемпионату», пять игроков не полетят с «Локомотивом» на первый сбор команды в Испании. Это нападающие Петар Шкулетич, Эзекил Хенти, полузащитник Александр Самедов, а также защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин. Самедов готовится перейти в «Спартак», Шкулетичем интересуется ПАОК и «Касымпаша».



«Ювентус» не проигрывает дома уже 26 матчей

В последние несколько лет чемпиона в Италии можно назвать ещё до старта сезона. Если в Германии доминирует «Бавария», то на Апеннинах давно безоговорочно лидирует «Ювентус». В чемпионате с одним из худших составов «Милана» за всю историю, попавшим в зону турбулентности «Интером» и экономически неконкурентоспособной «Ромой» команде из Турина остаётся только ставить рекорды. Вчера был побит очередной — «Юве» в 26-й раз подряд победил на домашнем стадионе и по этому показателю опередил себя же из сезона — 2013/14.