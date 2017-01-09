Болельщики: Витсель «Спартаку» забивал регулярно. Можно присваивать звание «Почетный петербуржец»

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РФС НАЧАЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ФЕДЕРАЦИЕЙ ФУТБОЛА КОТ-Д’ИВУАРА О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МАТЧА.

Федерация футбола Кот-д`Ивуара ведет с РФС переговоры о проведении контрольного матча в Краснодаре в марте 2017 года. Ранее сообщалось, что сборная России 28 марта проведет товарищескую встречу со сборной Бельгии на стадионе Фишт в Сочи.

— Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Кот-д`Ивуара и России в Краснодаре в марте ведутся, — приводит ТАСС слова пресс-атташе ивуарийской федерации футбола Эрика Каку. — Однако дата встречи пока не определена.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сборная России в марте может сыграть контрольный матч с Кот-д`Ивуаром<a href="https://t.co/hF7f712meE">https://t.co/hF7f712meE</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/818008179657285632">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

foreverCSKAforever: Контрольный матч? Скоро еще контрольный Кубок конфедераций состоится. Результат в этих «контрольных» матчах и кубках не важен. Главное — это подготовка сборной к контрольному домашнему «мундиалю».

Shpasic: РФС в качестве лица, с которым следует вести переговоры, выбрал Каку.

karlikf1: Да никто не хочет играть придуманные Черчесовым «контрольные» игры. Товарищеские — пожалуйста, контрольные — сами играйте.

kingarthur: Кот Д'Ивуар — солидная команда с солидными футболистами, и зачем им играть с командой третьего мира, где лучший игрок Смолов, зачем понижать свое мастерство, разве только, чтобы их федерация деньги заработала, пусть лучше пришлют резерв или молодежку, основному составу будет унизительно играть с этими лузерами.

Оруженосец: Где-то я уже это видел, еще с Катаром давно не играли, уже переговоры наверняка идут.

«ЗЕНИТ»: «СПАСИБО, АКСЕЛЬ!».

Пресс-служба «Зенита» на официальном youtube-канале клуба опубликовала видео под названием «Спасибо, Аксель!», в котором представлены самые яркие моменты карьеры бельгийского полузащитника в команде из Санкт-Петербурга.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит": "Спасибо, Аксель!"<a href="https://t.co/L4gNXL3hM0">https://t.co/L4gNXL3hM0</a> <a href="https://t.co/c74IyrghAt">pic.twitter.com/c74IyrghAt</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/818050961067376641">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

голос из Санкт-Петербурга: «Спартаку» забивал регулярно. Программу минимум выполнил. Можно присваивать звание «Почетный петербуржец».

foreverCSKAforever: После перехода в Зенит все его самые яркие моменты поместились бы на белом баннере с черным логотипом $.

Док_: В принципе полузащитник очень даже приличный, те четыре с половиной года отработал в Зените на своем уровне (хотя переплатили питерские за него примерно раза в два). Другой вопрос, что совпали его невские годы с покупкой бразильского кудесника, которая в свою очередь вылилась в тотальный откат Зенита как в игровом плане, так и, соответственно, в плане результата.

Семь ветров: Можно порадоваться за питерских, получить за такое 20 миллионов это сродни чуду, распиаренный дутый пузырь с непомерным самомнением и бесполезностью на поле.

Serzheo: Хороший, цепкий игрок. Брак минимальный, единоборства выигрывал с завидным постоянством, мяч — не отобрать. Но при всем этом, затягивал развитие атак, передерживал мяч частенько. Так что впечатление от его отъезда двоякое.

СМОЛОВ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «БОРУССИЮ» НЕ РАНЬШЕ ЛЕТА?

По информации «СЭ», вероятность перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в дортмундскую «Боруссию» в зимнее трансферное окно действительно существует, но она невелика. Главный тренер «шмелей» Томас Тухель не планирует усиливать состав в январе и хочет завершить сезон с имеющимися в обойме футболистами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Еще один инсайд по Смолову<a href="https://t.co/R7emUJAR5o">https://t.co/R7emUJAR5o</a> <a href="https://t.co/41Xii7m6TL">pic.twitter.com/41Xii7m6TL</a></p>— СЭ Инсайд (@inside_se) <a href="https://twitter.com/inside_se/status/818121773912834048">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Адекватный Зритель_: Смолов в «Боруссию», Кокорин в «Арсенал», Промес в «Ливерпуль». А все заканчивается «Локомотивом» из Астаны, или «Цюаньцзянем».

GalacticBoy: А почему, допустим, ему не переехать в какой-нибудь израильский клуб.

s9477893: «Боруссия» и Смолов… Смех новогодний.

«ЗЕНИТ» И ЦСКА ПОСПОРЯТ ЗА КОЛУМБИЙСКОГО ФОРВАРДА?

Президент клуба «Атлетико Насьональ» Хуан Карлос сообщил, что нападающий команды Орландо Беррио интересен «Зениту» и ЦСКА. Согласно My Wealthy Affiliate, 25-летний колумбиец оценен в 6−10 миллионов евро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Зенит" приобретет колумбийского форварда за 6-7 миллионов евро? <a href="https://t.co/869qF3cTH2">https://t.co/869qF3cTH2</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/818188332601643008">8 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: А что так дешево-то? ЦСКА вот, например, Витиньо за 9,5 миллионов купил, но тот — талантище!

foreverCSKAforever: Зачем им секонд-хэнд, не играющий за сборную Франции?

super_bear: Интерес ЦСКА понятен, там сейчас в тренде колумбийские традиции. По «Зениту» неясно, какая у него кожа хоть?