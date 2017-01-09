Болельщики: Витсель «Спартаку» забивал регулярно. Можно присваивать звание «Почетный петербуржец»
Реакция «Зенита» на уход Акселя Витселя — одна из самых обсуждаемых тем воскресенья.
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РФС НАЧАЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ФЕДЕРАЦИЕЙ ФУТБОЛА КОТ-Д’ИВУАРА О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МАТЧА.
Федерация футбола Кот-д`Ивуара ведет с РФС переговоры о проведении контрольного матча в Краснодаре в марте 2017 года. Ранее сообщалось, что сборная России 28 марта проведет товарищескую встречу со сборной Бельгии на стадионе Фишт в Сочи.
— Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Кот-д`Ивуара и России в Краснодаре в марте ведутся, — приводит ТАСС слова
foreverCSKAforever: Контрольный матч? Скоро еще контрольный Кубок конфедераций состоится. Результат в этих «контрольных» матчах и кубках не важен. Главное — это подготовка сборной к контрольному домашнему «мундиалю».
Shpasic: РФС в качестве лица, с которым следует вести переговоры, выбрал Каку.
karlikf1: Да никто не хочет играть придуманные Черчесовым «контрольные» игры. Товарищеские — пожалуйста, контрольные — сами играйте.
kingarthur: Кот Д'Ивуар — солидная команда с солидными футболистами, и зачем им играть с командой третьего мира, где лучший игрок Смолов, зачем понижать свое мастерство, разве только, чтобы их федерация деньги заработала, пусть лучше пришлют резерв или молодежку, основному составу будет унизительно играть с этими лузерами.
Оруженосец:
«ЗЕНИТ»: «СПАСИБО, АКСЕЛЬ!».
голос из Санкт-Петербурга: «Спартаку» забивал регулярно. Программу минимум выполнил. Можно присваивать звание «Почетный петербуржец».
foreverCSKAforever: После перехода в Зенит все его самые яркие моменты поместились бы на белом баннере с черным логотипом $.
Док_: В принципе полузащитник очень даже приличный, те четыре с половиной года отработал в Зените на своем уровне (хотя переплатили питерские за него примерно раза в два). Другой вопрос, что совпали его невские годы с покупкой бразильского кудесника, которая в свою очередь вылилась в тотальный откат Зенита как в игровом плане, так и, соответственно, в плане результата.
Семь ветров: Можно порадоваться за питерских, получить за такое 20 миллионов это сродни чуду, распиаренный дутый пузырь с непомерным самомнением и бесполезностью на поле.
Serzheo: Хороший, цепкий игрок. Брак минимальный, единоборства выигрывал с завидным постоянством, мяч — не отобрать. Но при всем этом, затягивал развитие атак, передерживал мяч частенько. Так что впечатление от его отъезда двоякое.
СМОЛОВ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «БОРУССИЮ» НЕ РАНЬШЕ ЛЕТА?
По информации «СЭ», вероятность перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в дортмундскую «Боруссию» в зимнее трансферное окно действительно существует, но она невелика. Главный тренер «шмелей» Томас Тухель не планирует усиливать состав в январе и хочет завершить сезон с имеющимися в обойме футболистами.
Адекватный Зритель_: Смолов в «Боруссию», Кокорин в «Арсенал», Промес в «Ливерпуль». А все заканчивается «Локомотивом» из Астаны, или «Цюаньцзянем».
GalacticBoy: А почему, допустим, ему не переехать в
s9477893: «Боруссия» и Смолов… Смех новогодний.
«ЗЕНИТ» И ЦСКА ПОСПОРЯТ ЗА КОЛУМБИЙСКОГО ФОРВАРДА?
Президент клуба «Атлетико Насьональ» Хуан Карлос сообщил, что нападающий команды Орландо Беррио интересен «Зениту» и ЦСКА. Согласно My Wealthy Affiliate, 25-летний колумбиец оценен в 6−10 миллионов евро.
Shpasic: А что так
foreverCSKAforever: Зачем им
super_bear: Интерес ЦСКА понятен, там сейчас в тренде колумбийские традиции. По «Зениту» неясно, какая у него кожа хоть?
King's Bounty IIII:
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