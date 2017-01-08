Прошедший год для ФК «Ростов» оказался триумфальным
Донские социологи провели опрос жителей городов Ростовской области и выяснили, какое событие 2016 года им запомнилось больше всего. Так вот на первое место респонденты поставили победу футболистов «Ростова» на «Баварией».
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Триумф — это, пожалуй, самое верное слово для футбольного «Ростова», подводящего итоги 2016 года. За всю историю донского футбола еще ни одной команде не удалось показать таких результатов, какие были у «Ростова» в ушедшем году.
Серебряные медали российского чемпионата стали началом большого пути. При этом у
И это «серебро» оказалось дороже «золота». Команду, впервые показавшую такой результат и подарившую региону возможность увидеть игры Лиги чемпионов, чествовали как настоящих чемпионов.
Второе место обеспечило ростовчанам выход в Лигу чемпионов, но сначала нужно было пройти предварительные этапы. Первым соперником стал бельгийский «Андерлехт». На этот матч болельщики начали собираться ещё за два часа до старта. Самое оживленное место — площадка перед кассами стадиона «Олимп 2».
Футбольный «Ростов» впервые играет в главном клубном турнире Европы. Тот матч закончился вничью — 2:2. Следующий, в Брюсселе, победой донской дружины — 2:0. Впереди команду ждал «Аякс». И здесь она показала, что может играть в большой футбол. Первая встреча в Голландии завершилась со счетом 1:1, вторая — на домашнем поле — стала почти сенсацией. «Ростов» разгромил «Аякс» — 4:1 — и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
И даже ситуация, сложившаяся тогда вокруг главного тренера, не помешала ростовчанам. В этот период стоял вопрос о новом наставнике. Курбан Бердыев, который вывел клуб на новый уровень, к тому моменту ушел со своего поста, но не из тренерского штаба. На решающие игры футболистов выводили Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко. Кстати, подводя итоги года, Кириченко самым важным назвал как раз матч с «Аяксом».
В групповом этапе не все складывалось гладко. Здесь новичкам престижного турнира предстояло противостоять сильнейшим клубам Европы. Первым соперником стала мюнхенская «Бавария». Разгром в Германии, казалось, поставил точку на стремительном взлете команды с берегов Дона. Но нет, «Ростов» сумел к концу групповом этапе вновь доказать, что достоин европейского футбола.
Проиграв обе встречи лидеру группы «Атлетико» (0:1 и 2:1) и сыграв вничью с ПСВ (2:2) ростовские футболисты провели великолепный домашний матч с «Баварией», в котором одержали сенсационную победу — 3:2.
К тому времени продолжение борьбы за главный трофей Лиги чемпионов был уже невозможен, но сохранялись шансы на путевку в Лигу Европы. Для этого «Ростову» достаточно было сыграть вничью с ПСВ в Эйндховене, и команда сделала это — 0:0. Встречали футболистов как настоящих героев.
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