«Ростов» проведет две товарищеские встречи на сборе в ОАЭ

Как сообщается на сайте российского футбольного клуба, 13 января «Ростов» сыграет с командой «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, а 19 января — с китайским клубом «Хэнань Цзянь».

Кроме того, стали известны планы и московского ЦСКА. Армейцы проведут второй сбор в испанском Кампоаморе с 26 января по 7 февраля. 3 февраля ЦСКА сыграет с «Эсбьергом». Об этом сообщается на официальном сайте датского футбольного клуба.

Напомним, что ЦСКА набрал 32 очка в 17 турах и идет на третьем месте в чемпионате России. «Эсбьерг» после 21 матча с 19 очками занимает 12-ю строчку в чемпионате Дании.