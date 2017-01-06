«Ростов» проведет две товарищеские встречи на сборе в ОАЭ
«Ростов», занимающий седьмое место с 25 очками после 17 туров чемпионата России, проведет контрольные матчи во время сбора в ОАЭ, который пройдет с 6 по 20 января.
Как сообщается на сайте российского футбольного клуба, 13 января «Ростов» сыграет с командой «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, а 19 января — с китайским клубом «Хэнань Цзянь».
Кроме того, стали известны планы и московского ЦСКА. Армейцы проведут второй сбор в испанском Кампоаморе с 26 января по 7 февраля. 3 февраля ЦСКА сыграет с «Эсбьергом». Об этом сообщается на официальном сайте датского футбольного клуба.
Напомним, что ЦСКА набрал 32 очка в 17 турах и идет на третьем месте в чемпионате России. «Эсбьерг» после 21 матча с 19 очками занимает 12-ю строчку в чемпионате Дании.
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