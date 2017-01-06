Уроженец Казахстана возглавил крымский футбольный клуб
Уроженец Казахстана Владимир Мартынов стал новым главным тренером крымского футбольного клуба «Евпатория», сообщает crimeapress.info.
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«Изначально приоритетным вариантом для нас была кандидатура Мартынова, и мы очень рады, что в итоге он принял наше предложение возглавить команду. Я уверен, Владимир Владимирович в состоянии продолжить тот вектор развития ФК “Евпатория”, который был задан полтора года назад, когда создавалась команда. Он прекрасно знает возможности всех наших футболистов, а игроки — требования главного тренера», — прокомментировал президент клуба Роман Тихончук.
Владимир Мартынов родился в 1976 году в Темиртау. Финалист Кубка Украины, бронзовый призер первой лиги Украины. В 2014 году возглавил клуб «ТСК Симферополь». В тренерском штабе «Евпатории» работал с июля 2015 года.
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